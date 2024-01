Kloakkerne i den sønderjyske by Bylderup-Bov er overfyldte. Derfor kommer forsyningsselskabet Arwos nu med en opfordring til borgerne.

»Det er en hjælp, hvis man i øjeblikket reducerer sit vandforbrug til et minimum. Det vil sige: Undgå tøjvask og at skylle ud efter tisseture og så videre,« forklarer afdelingsleder Henrik Moesgaard.

Samtidig advarer Arwos i en pressemeddelelse om, at der kan trænge vand ind i kældre, ligesom vejbaner kan bliver oversvømmet.

Også i byen Rens er situationen den samme som i Bylderup-Bov.

Forsyningsselskabet bekræfter fredag formiddag til B.T., at situationen stadig er uforandret.

Det er de seneste dages meget nedbør, der har skabt problemerne, hvilket også ses tydeligt på dronebillederne i artiklen her.

Undergrunden er simpelthen blevet mættet af regnvandet, og det finder i stedet vej til kloakkerne gennem private og offentlige kloakledninger, lyder det.

Og nu er der fyldt op. Helt op.

Vand ved Bylderup-Bov. Foto: Arwos Vis mere Vand ved Bylderup-Bov. Foto: Arwos

»Kloakken har indtil nu fungeret som et dræn i området, men nu er kloakken fyldt. Lige nu ligger grundvandsstanden flere så højt, at det er på nippet til at komme op af kloakdækslerne,« siger Henrik Moesgaard fra Arwos.

Man har i allerede flere måneder forsøgt at afhjælpe lignende problemer ved at fjerne vand fra kloakker med tankvogne og køre det til andre renseanlæg i Aabenraa Kommune.

Det nylige – og kraftige regnvejr – har nu umuliggjort det.

»Vores renseanlæg er nu så belastede af regnvandet, at vi ikke længere har kapacitet til at modtage vandet. Sagt på en anden måde: Vi har intet sted at køre vandet hen,« siger Henrik Moesgaard fra Arwos.

Han advarer samtidig borgerne om at komme i for tæt på kontakt med det vand, der kan pible frem.

»Man skal undgå fysisk kontakt med vand, der kommer op af dæksler, afløb og toiletter. Det kan nemlig udgøre en sundhedsrisiko – også selv om det er fortyndet,« siger han.