Aarhus skal have ny stadsdirektør.

Det står klart, efter at Niels Højberg har valgt at fratræde sin stilling med udgangen af februar.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.

»Niels Højberg er en af de absolut dygtigste og mest rutinerede offentlige topledere i Danmark, og han har med sin brede indsigt og store kapacitet haft enorm betydning for udviklingen af Aarhus Kommune,« siger Borgmester Jacob Bundsgaard og tilføjer:

»Jeg vil på vegne af Aarhus Kommune sige ham en meget stor tak for indsatsen og ønske ham og Aarhus Universitet tillykke med den nye ansættelse.«

Borgmester Jacob Bundsgaard vil på mandag 20. december orientere Magistraten om, at stadsdirektør Niels Højberg fratræder sin stilling og at der nu skal indledes en proces med henblik på at finde hans efterfølger i jobbet.

Niels Højberg har de seneste 13 år været øverste embedsmand i Aarhus Kommune og sparringspartner for borgmester og byråd. Stadsdirektøren har ligeledes været leder af kommunens kriseledelse under hele pandemien.

I det nye år skal Niels Højbjerg være ledelsesekspert og rådgiver ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

I det nye job bliver hans hovedopgaver at bidrage til, at centerets forskningsprojekter er anvendelige i forhold til ledelsespraksis og til at formidle centerets forskningsresultater herunder undervisningsopgaver.

»Jeg er glad og stolt over at kunne få lov at bruge min viden og erfaringer fra topledelse i kommuner, regioner og staten på centeret, der de seneste år er blevet kåret til verdens bedste inden for forskning i Public Administration,« siger Niels Højberg.