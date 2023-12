To af Region Nordjyllands hospitaler skal samlet finde 304 millioner, så budgetterne kan komme i balance.

Budgetrammen for to hospitaler i Region Nordjylland er i 2023 blevet overskredet.

Derfor skal forbruget på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland nedbringes med omkring fire procent.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Det betyder konkret, at Region Nordjylland nedlægger 230 stillinger.

Aalborg Universitetshospital skal finde 260 millioner kroner og Regionshospital Nordjylland skal finde 44 millioner kroner for at få økonomien på regionens hospitaler i balance.

- Det er en svær økonomisk situation, og derfor er vi nødt til at stramme yderligere op, men det er vigtigt at understrege, at det ikke må påvirke patientsikkerheden eller patientrettighederne, siger Henrik Larsen, der er hospitalsdirektør på Regionshospital Nordjylland, i pressemeddelelsen.

186 af de 230 stillinger er ikke besatte. Hospitalerne har haft ansættelsesstop for netop at nedbringe antallet af medarbejdere.

Men samlet set er der 44 medarbejdere, der ikke længere kan blive i deres nuværende stilling.

Region Nordjylland vil undersøge, om det er muligt at tilbyde en anden stilling i regionen.

Ifølge Region Nordjylland er der flere grunde til, at økonomien har overskredet budgetrammerne på hospitalerne.

Det skyldes blandt andet stigende forbrugspriser, udgifter til privathospitaler og behandlinger andre steder end i egen region.

Region Nordjylland er dog ikke den eneste af landets regioner, der har oplevet, at budgetterne skrider.

Også i Region Midtjylland er der flere af hospitalerne, der ikke har formået at dæmpe udgiftsstigninger.

På baggrund af en økonomirapport fra 31. august ventes Aarhus Universitetshospital at overskride budgetterne med 155 millioner kroner i 2023.

Også for Regionshospitalet Gødstrup fortsætter ubalancen med at stige, selv om der er iværksat besparelser. Hospitalet ventes at komme ud af 2023 med en budgetoverskridelse på 120 millioner kroner.

/ritzau/