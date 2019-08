Mængden af restpartikel-kolesterol i blodet hos voksne danskere er langt større end hidtil antaget.

Patienter med tendens til forhøjet kolesterol kender formentlig allerede til forskellen på kolesteroltyperne LDL og HDL.

Førstnævnte kan aflejre sig i blodårene, som derved forsnævres. Det er skadeligt og kaldes derfor det "lede" kolesterol.

Sidstnævnte har til gengæld en gavnlig effekt, da HDL-kolesterol mindsker åreforkalkning, hvorfor det kendes som det "herlige" kolesterol.

Men en tredje type kolesterol har mindst lige så stor, negativ betydning for menneskers helbred som LDL-kolesterol, skriver Berlingske.

Det drejer sig om kolesterolet i de fedtpartikler, som indeholder almindeligt fedt eller glycerider såkaldt restpartikel-kolesterol.

Danske forskere kan nu påvise, at mængden af restpartikel-kolesterol i blodet hos voksne danskere er langt større end hidtil antaget.

Fra 20-års alderen og frem til 60-års alderen stiger mængden i blodet konstant, og i resten af livet forbliver den på dette høje niveau hos mange.

Forskerne fandt ud af, at mængden af restpartikel-kolesterol i blodet hos voksne danskere var lige så stor som mængden af det "lede" LDL-kolesterol.

Det fortæller professor og overlæge Børge Nordestgaard fra Københavns Universitet og Herlev-Gentofte Hospital.

- Da vi tidligere har vist, at restpartikel-kolesterol er mindst lige så vigtigt som LDL-kolesterol for at øge en persons risiko for blodprop i hjertet og hjernen, er dette en bekymrende udvikling, siger han til Berlingske.

Forskningen bygger på data fra Herlev-Østerbro-undersøgelsen. Sammen med forskere fra University of Bristol i England har de danske forskere målt kolesterol i blodet hos 9000 personer.

Cirka en tredjedel af fedtpartiklerne kom fra det "lede" kolesterol, en tredjedel fra HDL-kolesterol og en tredjedel fra restpartikel-kolesterol.

