De fleste har nok prøvet at overse eller glemme at betale en regning, selvom rudekuverten måske lå derhjemme i postkassen.

I de tilfælde er konsekvenserne ofte til at bære i form af et rykkergebyr på omkring 100 kroner.

Men for 22-årige Daniel Axelsen har konsekvenserne af at overse én meddelelse i e-Boks været langt værre.

Ja, faktisk har han nu i fire måneder været uden et kørekort.

Vi skal skrue tiden tilbage til slutningen af november 2021.

Her bliver den unge mand tvangsindlagt på et psykiatrisk afsnit, da han er diagnosticeret med en bipolar lidelse.

Heldigvis kommer Daniel om på den anden side, og i foråret 2022 har han fået en stabil hverdag op at køre:

Han er begyndt i et behandlingsforløb, varetager et fuldtidsarbejde og har det ellers godt.

Men en dag i april 2022 ser han en særlig besked på sin e-Boks.

Under overskriften 'inddragelse af førerret' er budskabet fra Færdselsstyrelsen soleklar:

Daniel har mistet retten til at køre den bil, han bruger hver dag til og fra arbejde, og kørekortet skal afleveres inden ti dage.

Det viser sig, at den 22-årige mand i begyndelsen af februar 2022 har misset en e-Boks-meddelelse fra Færdselsstyrelsen, hvori det fremgik, at han skulle aflevere en lægeattest for at beholde sit kørekort efter tvangsindlæggelse.

Men det er så også dét: Daniel havde i forbindelse med tvangsindlæggelsen intet fået at vide om sit kørekort, og Færdselsstyrelsen har hverken sendt ham en rykker eller kontaktet ham andetsteds for at gøre ham opmærksom på lægeattesten.

»På det her tidspunkt modtog jeg et hav af meddelelser på e-Boks, så den er smuttet. Det er min fejl, men jeg synes alligevel, at det er lidt ekstremt, at man får én besked,« siger Daniel Axelsen til B.T.

Daniel kontakter straks Færdselsstyrelsen, men her er svaret kort og kontant:

Der er intet at gøre. Han skal ned til kommunen med en lægeattest, og så skal den godkendes, før han igen må køre bil.

Daniel får sin lægeattest, der konkluderer, at han kan køre bil forsvarligt, men hos Borgerservice er meldingen, at det gennemsnitligt tager fire måneder at få godkendt den nye ansøgning.

Og så er vi kommet frem til i dag.

Det er næsten fire måneder siden, Daniel var nede med sin lægeattest, men han har endnu ikke fået førerretten tilbage.

»Jeg har ringet til Færdselsstyrelsen flere gange, men de kan ikke få ansøgningen hurtigere igennem. Så lige nu venter jeg bare,« siger Daniel.

Den 22-årige mand understreger, at fejlen naturligvis til syvende og sidst er hans egen, men alligevel tillader han sig at være en smule frustreret.

»Hvorfor fik jeg ikke noget at vide, da jeg var indlagt? Hvorfor skriver man kun én besked, når man ved, det er til en person, der er eller har været psykisk syg?« siger han og fortsætter:

»Det ender jo med at koste dem langt mere tid, fordi de skal håndtere min ansøgning nu. Og hvorfor skal det overhovedet tage fire måneder at få igennem? Det forstår jeg ikke.«

B.T har spurgt Færdselsstyrelsen, hvorfor der er fire måneders ventetid, og hvorfor man ikke ringer flere gange eller sender mere end én meddelelse på e-Boks, før man inddrager førerretten.

Styrelsen oplyser i den forbindelse, at man arbejder på at få nedbragt sagsbehandlingstid, men ønsker ikke at svare på, hvorvidt man kunne gå længere for at gøre borgere opmærksomme på lægeattesten.