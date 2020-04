Målet med stort internationalt møde er at sikre, at store hjælpepakker bruges på grønne investeringer.

Da finanskrisen lammede verden for 12 år siden, blev klimaet mange steder glemt på den politiske dagsorden.

Det er ikke tilfældet under den aktuelle krise forårsaget af coronapandemien, konstaterer klimaminister Dan Jørgensen (S) efter et internationalt møde med 14 lande og en række store organisationer - herunder FN.

- Jeg vil sige, at jeg var meget positivt overrasket over, at de lande, der var med til dette møde, alle var så dedikerede, i forhold til at krisen, som vi står i nu, ikke må gå ud over den grønne omstilling, siger han efter mødet fredag.

Klimaministeren havde taget initiativ til mødet sammen med direktøren i Det Internationale Energiagentur, Fatih Birol.

Det er tanken, at dette forum, som fredag mødtes via en videoforbindelse, skal videreføres med tematiske diskussioner i fremtiden.

- Målet er at sikre, at de meget store økonomiske hjælpepakker, der nu skal implementeres over hele kloden, ikke bliver brugt på noget forkert. De skal bruges på investeringer, der hjælper klimasagen, siger Jørgensen.

På mødet deltog ministre fra lande over hele kloden. Blandt dem var Indien, New Zealand, Indonesien og flere europæiske lande.

Desuden var FN repræsenteret ved vicegeneralsekretær Amina Mohammed. Også ledende næstformand i EU-Kommissionen Frans Timmermans, som har ansvar for klimaet, deltog.

- Vi skal ikke mange år tilbage, før vi stod i en krise som i 2008, da klimaet var nice to have" og ikke "need to have. Sådan er det altså ikke nu.

- Mange lande, for ikke at sige alle, var så dedikerede i forhold til at sige, at vi skal lære af de fejl, som vi lavede, da vi stod i en økonomisk krise. Vi skal investere i den rigtige omstilling nemlig den grønne, siger Dan Jørgensen.

