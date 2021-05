»Jeg er enormt, grænseløs glad.«

Sådan lyder det fra den tidligere TV2-profil Jes Dorph Petersen.

Torsdag kom det frem, at han har taget sin jobsituation i egen hånd og har oprettet sit eget mediefirma.

Og interessen for det nye firma har overrasket Jes Dorph Petersen.

»Jeg er overrasket over, hvor mange der har reageret på det her, og det betyder enormt meget for mig, at der findes så meget empati og sammenhold,« siger han.

Det var efter en intern undersøgelse af krænkende adfærd og sexisme på TV2, at Jes Dorph i begyndelsen af året blev erklæret uønsket som vært på TV2's kanaler.

Siden blev hans foredrag om forløbet set fra hans synsvinkel skrottet af foredragsfirmaet Athena. Og han blev fjernet fra værtsrollen på et stort dokumentarprojekt.

»Der har været momenter de seneste måneder, hvor jeg har tænkt, om jeg nogensinde kan komme op til overfladen igen. Og det kan jeg mærke nu, at jeg kommer. Men jeg har - på godt dansk - været meget langt nede,« siger han tilføjer:

Savner du Jes Dorph Petersen som tv-vært?

»Det kan lyde selvfedt, men der er ikke grund til, at jeg ikke må få lov at leve mit liv videre. Det har været virkeligt massiv og dejlig oplevelse at mærke støtten og interesse for mit nye arbejde. Ja, min nye karriere.«

Hvordan ser det ud med de her nye opgaver?



»Der er mange, der har skrevet med ideer til ting, vi kan lave sammen. Projekter jeg kan være med i, der handler om ting, jeg er god til og ved noget om. Altså fjernsyn, fodbold og kommunikation i det hele taget,« svarer han.

Men hvem er det, der har henvendt sig?

Her ses Jes Dorph Petersen ved Danish Music Awards i Forum i København i 2015. Dengang han var i toppen af sin karriere som kendt tv-vært. (Foto: Mathias Bojesen/Scanpix 2015) Foto: Mathias Bojesen Vis mere Her ses Jes Dorph Petersen ved Danish Music Awards i Forum i København i 2015. Dengang han var i toppen af sin karriere som kendt tv-vært. (Foto: Mathias Bojesen/Scanpix 2015) Foto: Mathias Bojesen



"Der er et par bogprojekter, der er meget interessante. Jeg vil sige så meget, at en af dem handler om at skrive en krimibog. Et andet af dem handler om stort projekt om innovation af fodbold, og så er der virksomheder, der har spurgt til intern kommunikation, hvor jeg kan komme ind og fortælle om det. Det jeg kan se nu, er sjove ting, hvor jeg med maven tænker, at det er sjovt at lave,« siger Jes Dorph Petersen.

Han glæder sig især til at komme ud og møde andre mennesker. Lave det han synes er sjovt.

»Siden i forgårs har jeg fået bekræftelse på, at jeg dur endnu. Hvis jeg i mine sorte øjeblikke gik og tænkte, at det her er slut, jeg er 62 år, så har jeg fået det afkræftet. Jeg har fået blod på tanden og tænker, at nu skal Dorph ud at lege igen,« siger han.

Er der noget du tænker burde have været anderledes?

»Selve sagen og det faktum jeg ikke længere måtte optræde for TV2, er jeg stadig fuldkommen lodret uenig og rystet over. Jeg mener stadig, det har været lemfældig proces, og det var en brutal og pointeløs handling. Det har ikke ændret sig,« siger Jes Dorph Petersen.

Han slår dog fast, at han nu er videre.

»Når der lukker en dør, åbner der sig en ny, og det har jeg opdaget nu. Der kommer godt ud af noget skidt, men det ændrer ikke på, at jeg stadig er meget vred på TV2, og det vil aldrig ændre sig. Den følelse vil jeg have resten af mit liv,« siger han.

Er der noget du selv fortryder?

»Jeg kom i en situation, jeg ikke anede ville ske. Jeg var i en grænseoverskridende, ekstrem situation, hvor jeg har handlet, som jeg gjorde. Men jeg vil holde fast i, at min reaktion med at lægge min sag frem, var den rigtige,« siger han.

Han erkender dog, at hele sagen har været hård.

»Jeg vil meget nødigt gå gennem det samme igen, for det var fandeme ikke sjovt,« siger han og fortsætter:

»Hverken for mig, for mine nærmeste eller de andre, der har været impliceret.«