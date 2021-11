En bestemt type vælgere er allerstørst i Odense og kan have afgørende betydning for udfaldet, når der snart er valg.

Det er nemlig sådan, at på grund af byens store uddannelsesfaciliteter udgør studerende 48 procent af vælgerskaren ved det forestående valg 16. november, skriver KL. Noget, der på nogle helt særlige områder kan præge valget.

Ifølge valgforsker og professor på SDU Ulrik Kjær bærer de studerende på et helt særligt potentiale for politikerne.

»Man kan formode, at nogle af de studerendes stemmer sidder lidt løsere, fordi de ikke i forvejen kender til kommunalpolitikken i den kommune, de er flyttet til, og derfor bør det være ekstra attraktivt for kandidaterne at prøve at appellere til dem,« siger han til KL.

Ulrik Kjær siger dog også, at de samtidig måske ikke føler, de har lige så stor en aktie i kommunalvalget. At de ikke har den samme tilknytning til kommunen.

Der tegner sig det samme billede med 48 procent af vælgerskaren, der er studerende, i både Aarhus og Aalborg.

Til sammenligning, så er det landsgennemsnitligt lønmodtagerne, der er den største vælgergruppe. De udgør 44 procent, hvor studerende i gennemsnit udgør 29 procent.

