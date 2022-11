Lyt til artiklen

Det kan godt være, at coronapandemien og faren for at hive virussen til sig føles som et afsluttet kapitel i livet.

Et afsluppet kapitel, man meget nødigt vil genbesøge.

Men derfor er virussen ikke forsvundet som dug for solen.

Statens Serum Institut har således slået på en lille tromme for, at smitten godt kunne stige i løbet af efteråret og vinteren - som vi jo har set før.

Men sådan ser det simpelthen ikke ud til at gå lige nu, lyder det i et nyt notat fra instituttet, som Sundhedspolitisk Tidsskrift først faldt over.

»Vi har tidligere frygtet en større stigning af COVID-19 smitte her i efteråret og vinteren. Det ville være naturligt, fordi vi rykker indenfor og omgås hinanden tættere. Men heldigvis ser især booster-vaccinerne ud til at bremse den smittestigning, vi indledte efteråret med,« siger SSI-direktør Henrik Ullum i notatet.

»Dermed kan vi tilsyneladende holde den samlede COVID-19 immunitet i befolkningen høj, og det er jo godt nyt. Men virus har snydt os før med nye varianter, så vi overvåger selvfølgelig situationen nøje.«

Coronasmitten så ellers ud til at være i vækst i september, hvor smittetal og indlæggelser igen steg, ligesom i de gode gamle dage fristes man til at sige.

Men udviklingen er efterfølgende vendt. En oplagt forklaring kan være de booster-vacciner, der er blevet rullet ud til sårbare danskere og danskere over 50 år.

Ifølge tidsskriftet har 1,78 millioner indtil videre taget imod en booster-vaccine.

Er du ikke over 50 eller i en sårbar gruppe blev der forleden åbnet for, at du kan købe en booster-vaccination for dine egne penge.