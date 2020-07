Et enkelt bip fra mobilen og din opmærksomhed er fanget.

Men mobiltelefonen er ikke nødvendigvis af det onde, hvis den bruges i undervisningssituationer. Stik mod hvad vi ellers gik og troede.

Således konkluderer et nyt forskningsprojekt blandt universitetsstuderende, at brug af mobiltelefoner i undervisningssammenhæng ikke har en negativ indflydelse på indlæringen.

»Tidligere blev de studerende distraheret af andre ting end mobilen. Man kiggede f.eks. ud ad vinduet, når undervisningen ikke fængede. Jeg tror, at hvis vi havde haft data på, hvor tit studerende kiggede ud ad vinduerne førhen, så havde graden af distraktion svaret til det, vi ser i dag, hvor det er mobilen, der tager vores opmærksomhed,« siger professor David Dreyer Lassen, der er en del af forskerteamet bag den nye viden, i en pressemeddelelse fra Københavns Universitet.

Den nye viden vender konklusioner fra tidligere undersøgelser på hovedet.

Ofte har forskningen nemlig peget på, at de studerendes øgede adgang til ny teknologi i læringssituationer har en negativ indflydelse på deres karakterer.

Men det nye studie, der er foretaget blandt 470 studerende på DTU over to år, viser altså, at indlæring og karakterer ikke bliver påvirket negativt, når de studerende har en mobil med til kurserne.

»Den teknologiforskrækkelse, som har præget synet på brug af mobiler i undervisningen, skal vi ryste af os,« siger adjunkt Andreas Bjerre-Nielsen, Copenhagen Center for Social Data Sciences ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.