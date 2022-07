Lyt til artiklen

Øm hals, hoste og hovedpine.

Det er tilsyneladende blevet de mest hyppige symptomer på coronavirus.

Det viser nye tal fra Storbritannien, som tager udgangspunkt i 17.500 mennesker, der har haft coronavirus denne uge.

Det skriver BBC.



Symptomer som tab af lugtesans og evne til at smage er dog langt mindre hyppige, viser undersøgelsen, som er foretaget af sundhedsfirmaet Zoe.



En anden britisk undersøgelse, den såkaldte React-1-undersøgelse, har samtidig hver måned udsendt 150.000 podningstests til tilfældige englændere, som så har kunne teste dem selv hjemme.

Top 20 coronasymptomer 58%: Øm hals

49%: Hovedpine

40%: Stoppet næse

40%: Hoste uden slim

40%: Løbende næse

37%: Hoste med slim

35%: Rug stemme

32%: Nys

27%: Træthed

25%: Træthed og smerte i muskler

18%: Svimmelhed

15%: Hævede halskirtler

14%: Ømme øjne

13%: Ændret lugtesans

13%: Øm brystkasse

13%: Feber

12%: Kuldegysninger

11%: Stakåndethed

11%: Smerter i ørerne

10%: Tab af lugtesans Kilde: Zoe App Study

Og også denne undersøgelse peger på, at de mest hyppige symptomer har ændret sig siden pandemiens start.

Det kan skyldes mutationerne, vurderer forskerne fra React-1-undersøgelsen.



Symptomerne minder derfor nu mere om forkølelse og influenza – men det betyder ikke, at man ikke skal passe på, påpeger forskerne.

Herhjemme ser vi ind i tre mulige scenarier for efteråret og vinteren, og lige nu stiger smitten, mens at alle over 50 år bliver tilbudt et boosterstik fra 1. oktober.