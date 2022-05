Har du problemer med træthed, og er du ung?

Så har forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet måske et overraskende svar på, hvorfor.

I hvert fald hvis du har haft corona og ikke været ret syg.

Forskerne har undersøgt 218 patienter, som har været indlagt med corona på seks forskellige hospitaler.

Patienterne blev 3-6 måneder efter udskrivelse interviewet om vedvarende symptomer.

Her fandt forskerne, at 47 procent oplevede mild til moderat træthed, og 18 procent led af svær træthed.

Mest overraskende var det dog, at forskerne fandt en tydelig tendens til, at træthedsscoren var højere i de yngre aldersgrupper, og den var signifikant højere for kvinder end for mænd.

Desuden fandt man, at træthed var mest udbredt blandt patienter, som havde et mildere forløb.

Når forskerne målte lungernes evne til at optage ilt fra indåndingsluften, viste det sig dog, at lungefunktionen var nedsat ved dem, som havde haft virkelig hårde forløb med corona.

Det var helt forventet, men forekomsten af træthed og hyppighed af symptomer som åndenød og koncentrationsbesvær var altså ikke associeret med de sværeste sygdomsforløb.

»Der er stadig meget, vi ikke ved om mekanismerne bag forekomst af træthed og andre symptomer hos covid-19-patienter,« siger Søren Sperling, der er læge og ph.d.-studerende i forskergruppen bag studiet, og fortsætter:

»Vi kortlægger nu forekomsten af lignende symptomer et år efter udskrivelsen hos den samme gruppe patienter for at se, om symptomerne aftaler over tid. Blandt vore kollegaer forskes desuden i de biologiske mekanismer bag både træthed og andre symptomer, så vi forhåbentlig i fremtiden får en bedre forståelse af både udviklingen i symptomerne over tid og vores evne til at hjælpe patienter med svære symptomer bedres.«