Da overrabbiner i Danmark Jair Melchior torsdag aften var på vej til et interview, endte han med at blive skubbet og spyttet efter, da han forlod toget iført sin jødiske kippa.

Det fortæller han til TV 2, som han var på vej ud til, da hændelsen fandt sted.

»Der var en fyr, der skubbede mig bagfra, og da vi kom ned, spyttede han imod mig og gav mig fingeren. Det er sådan nogle ting, som sker, og nu kan jeg tilføje endnu en hændelse, som lige er sket,« siger han.

Interviewet med tv-kanalen skulle netop handle om den stigning, der er set i antisemitiske hændelser den seneste tid.

Arkivfoto af overrabbiner Jair Melchior. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto af overrabbiner Jair Melchior. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

TV 2 oplyser i artiklen, at det ikke har været muligt at efterprøve overrabbinerens udlægning af hændelsen.

Hændelsen fandt sted samme dag, som Det Jødiske Samfund i Danmark torsdag aften afholdt et fakkeloptog i København i anledning af, at det er 85 år siden, at Krystalnatten fandt sted.

Det skete, samtidig med at der flere steder i Europa er meldinger om stigende antisemitisme som følge af den blodige konflikt mellem den militante bevægelse Hamas, der kontrollerer Gaza, og Israel.

Foran synagogen i Krystalgade i København var der omkring 17.30 torsdag tætpakket med mennesker med fakler og et banner med teksten: 'Vi står sammen mod antisemitisme'.

Overrabbiner Jair Melchior indledte fakkeloptoget med en tale:

»Vi går alle sammen. Hele det politiske spektrum fra højre til venstre er her. Vi er det danske samfund, og vi beskytter vores minoriteter,« sagde han ifølge Ritzau og tilføjede:

»Vi er ikke villige til at leve i frygt. Vi går sammen med rank ryg og styrker hinanden i aften. Vi går ikke imod nogen, vi går ikke, fordi vi er truede, vi går, fordi København og Danmark er vores hjem.«

Krystalnatten er navnet på den nat i 1938, hvor nazister ødelagde og smadrede det jødiske samfund i Tyskland.

Natten fik sit navn på grund af de knuste glasskår fra butiksruder, som lå og glimtede. Omkring 100 jøder blev slået ihjel, 7.500 butikker blev ødelagt, og mere end 25.000 jøder blev fængslet og siden sendt i kz-lejre.