Overrabbiner Jair Melchior efterlyser nu den mand, der torsdag skubbede ham og spyttede efter ham i toget.

Han har skrevet et i et Facebook-opslag, at han håber, at nogen kan hjælpe ham med at finde frem til overfaldsmanden.

Men det er ikke fordi, han vil politianmelde manden, skriver han i opslaget. Han ønsker derimod at tale med ham.

»Jeg er ikke længere vred på dig, og jeg har ikke brug for en undskyldning. Jeg har brug for at møde dig og høre din historie. Jeg vil gerne forstå, hvem du er, og hvorfor du valgte at gøre det,« skriver han blandt andet i opslaget.

Jair Melchior skriver videre, at han ikke laver opslaget for at få sympati.

»Jeg har brug for noget andet, og det er håb og forsoning, og det kan I måske hjælpe mig med,« skriver han videre.

I opslaget henvender han sig specifikt til 'det muslimske miljø' i håb om hjælp.

»Jeg vil gerne møde dig, den person som torsdag aften så mig med min kipa og besluttede, at du lige skulle vise mig, hvad du synes om os jøder,« lyder det i opslaget.

Til B.T. fortæller han, at han føler sig overbevist om, at overfaldet har været religiøst motiveret. Blandt andet fordi overfaldsmanden skubbede ham bagfra, og altså ikke nåede at se hans ansigt, men kun den religiøse hovedbeklædning.

»Jeg håber, at det er en kæmpe fejl, og at der er en helt anden forklaring. Men jeg er ikke så naiv. Jeg tager ikke fejl,« siger han.

Jair Melchior fortæller, at han før har oplevet lignende episoder, men at han ikke frygter at gå på gaden.

»Det er ikke fordi, jeg bliver stoppet, når jeg går ned af Nørrebrogade. Jeg har oplevet lignende episoder før, men jeg er ikke bange. Det er ikke rart at opleve sådan noget, men jeg vælger, ikke at lade mig påvirke af det,« siger han.

Han håber på, at et eventuelt møde kan hjælpe med at gøre det mere trygt for andre danske jøder at bevæge sig rundt med kipa eller davidsstjerne.

»Jeg har et ønske om, at det ikke sker for andre, og at min familie og mine børn kan bevæge sig trygt rundt i byen. Jeg er ikke bange, og jeg tror på mennesker og på forsoning,« siger han.

Og det er netop forsoning han håber på at kunne få ud af et møde med den person, der torsdag overfaldt ham i København.

»Måske har du haft dårlig samvittighed over det. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at du er mere end det, du gjorde, og det er dig, jeg vil møde,« skriver han.