To personers overnatning i en shelter ved en spejderhytter i Sønderjylland gik natten til mandag helt galt for den ene af personerne.

Uheldet skete, da den ene af personerne midt om natten skulle tisse, skriver jv.dk.

I mørket opdagede manden så ikke lige, at han gik forbi et bålsted.

Og så gik det galt for ham.

»Der var to personer, der sov i en shelter ved spejderhytten. På et tidspunkt midt om natten skulle den ene op at tisse, og vedkommende faldt over kanten til bålstedet og røg ned i gløderne og fik forbrændinger,« siger Christian Hildebrandt, der er indsatsleder ved Brand & Redning Sønderjylland, til jv.dk.

Klokken 2.43 kom der en ambulance, som kørte den forbrændte person til skadestuen.

Der dukkede også en brandbil op ved spejderhytten, men det viste sig, at ilden ikke havde spredt sig, oplyser indsatslederen.

Hvor slemt manden er blevet forbrændt, meldes der ikke noget om.