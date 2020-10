Lægemidlet Remdesivir har ikke nogen effekt på covid-19-patienters chance for overlevelse, viser WHO-studie.

Det får ikke umiddelbart nogen betydning for brugen af lægemidlet Remdesivir til hårdt ramte coronapatienter i Danmark, at et studie fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) viser, at midlet ikke har nogen effekt på patienters chance for overlevelse.

Det siger Jens Lundgren, der er professor og overlæge i infektionsmedicin på Rigshospitalet.

- Som det ser ud nu, så tror jeg ikke, at vi vil ændre på vores behandlingsretningslinjer og den måde, vi bruger stoffet på, fordi der er en fornemmelse af, at det virker.

Under coronakrisen har det siden foråret været kendt, at Remdesivir kan gøre de ramte patienter hurtigere raske. Det pegede også et studie med dansk deltagelse i foråret på.

Men det nye WHO-studie viser altså, at midlet ikke kan redde patienters liv, skriver Financial Times.

WHO har ikke selv kommenteret resultatet.

Ifølge Jens Lundgren giver behandling med midlet gode resultater, hvis man bruger det korrekt.

- Det studie, vi selv var med til at lave, viste, at effekten af behandlingen var ret smal. Det kommer altså meget an på, hvem man giver det til.

- Man skal give det til patienter meget tidligt, efter at de bliver syge. Det er der, det har sin effekt, for hvis man kommer ind for sent i sygdomsforløbet, så forsvinder effekten, siger Jens Lundgren.

Også Christian Wamberg, som er overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital, fortæller, at behandlingen med Remdesivir vil fortsætte.

- Vi redder ikke nødvendigvis de sværest syge, men det er et af de midler, vi har. Så jeg tænker da, at vi med baggrund i de studier og tal, vi har indtil videre, vil fortsætte med at bruge det.

- Det bliver brugt til stort set alle indlagte coronapatienter. Men vi ved fortsat ikke præcis, om det er det, der gør, at det går dem bedre, siger han.

WHO har testet fire forskellige lægemidler på 11.266 indlagte patienter. Det er Remdesivir, hydroxyklorokin, antihiv-medicin og interferon.

Allerede i juni stoppede man dog med at bruge hydroxyklorokin og antihiv-medicinen, da det viste sig at være ineffektivt ifølge WHO.

Man fortsatte derfor med Remdesivir og interferon på 500 hospitaler i 30 lande, fortalte WHO-chef Soumya Swaminathan onsdag.

Det nye studie viser, at ingen af de to lægemidler "væsentligt påvirkede dødeligheden" eller reducerede behovet for respirator for patienterne.

/ritzau/