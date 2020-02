Det er umuligt at sikre sig mod menneskelige fejl med det nuværende arbejdstempo på sygehuse, mener overlæger.

Arbejdspresset på de danske hospitaler og sygehuse er så stort, at patientsikkerheden er i fare.

Det mener formand for Overlægeforeningen Lisbeth Lintz.

- Vi er massivt bekymrede for patientsikkerheden, fordi vi ved, at netop det store arbejdspres betyder, at patientsikkerheden er i fare.

- Vi kan se, at prøvesvar bliver byttet om, og medicin bliver delt forkert ud, hvis patienterne hedder næsten det samme.

- Men når arbejdstempoet er så højt, som vi ser i dag, så sker de her ting, fordi kontrolmekanismerne ikke er tilstrækkelige til at sikre os mod de helt almindelige menneskelige fejl, der bliver begået, siger Lisbeth Lintz.

Hendes advarsel kommer, efter at Jyllands-Posten har fået aktindsigt i en række påbud fra Arbejdstilsynet.

De viser, at stor arbejdsmængde og tidspres på afdelinger på sygehuse på tværs af landet går ud over patienterne.

På Rigshospitalets patologiafdeling kan fejl som følge af arbejds- og tidspres have "fatale konsekvenser" for patienterne, hedder det i en tilsynsrapport fra oktober 2019.

Presset medførte, at frister i kræftpakkeforløb dagligt blev overskredet.

Lisbeth Lintz nikker genkendende til arbejdspresset, som påbuddene viser.

Ifølge hende er det tid, der mangler, fordi "arbejdstempoet simpelthen er skruet i vejret". Og det kan der politisk gøres noget ved, mener hun.

- Der er brug for en øget tilførsel på cirka to procent (af det samlede sygehusbudget, red.). Vi ved godt, at det er mange penge, men det er der brug for, sådan som det ser ud.

- Vi har fået cirka det halve i budgettet for 2020, så der mangler en yderligere saltvandsindsprøjtning i det danske sundhedsvæsen, siger Lisbeth Lintz.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ser påbuddene som "et nødråb fra et presset sundhedsvæsen".

Han oplyser, at regeringens førsteprioritet er at sikre flere ressourcer og flere medarbejdere.

/ritzau/