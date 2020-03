Det giver unødig risiko for smittespredning af coronavirus, når ikke-akutte og planlagte operationer fortsat gennemføres rundt omkring på de danske hospitaler, mener Overlægeforeningen.

Det skriver Politiken.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal hospitalerne netop udskyde behandlinger og operationer, der ikke er akutte. Det er indtil, der ikke længere er corona-epidemi i Danmark.

Foreningen har derfor en opfordring til de danske regioners ledelse om at følge anbefalingerne.

»Vi har behov for at sikre såvel patienter som læger og andre medarbejdere mod at blive udsat for smittefare i en situation, hvor vi står over for en snarlig storm,« siger Lisbeth Lintz, der formand i Overlægeforeningen, til Politiken.

Sygehusledelser stiller nemlig fortsat krav om, at de planlagte operationer gennemføres, lyder det fra foreningen ifølge Politiken.

Sundhedsstyrelsen præsenterede retningslinjerne for at frigøre personale til de patienter, der på et tidspunkt vil blive indlagt som følge af coronavirus.

Derfor mener Overlægeforeningen, at det er i strid med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Der var tale om en vejledning fra styrelsen. Overlægeforeningen opfordrer regionerne til at følge den.

Karin Friis Bach (R), der er formand for sundhedsudvalget i de danske regioner, skriver i en skriftlig kommentar til Politiken, at hun er enig i, at coronaberedskabet skal prioriteres.

Det er for at sikre, at patienter og medarbejdere bliver udsat for mindst mulig smitte.

Situationen er dog ikke ens rundt om landet, påpeger hun.

'Det er derfor også lokalt, at man bedst vurderer, hvilke planlagte aktiviteter der skal udskydes, og hvilke aktiviteter der kan fortsætte uden at gå på kompromis med hverken coronaberedskab eller patienter og medarbejderes sikkerhed. Hvis man som læge er i tvivl, vil jeg opfordre til, at man tager dialogen med sin ledelse på hospitalet,' skriver hun til Politiken.

