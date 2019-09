Det var meningen, den skulle være en hjælp. I stedet er den digitale patientjournal Sundhedsplatformen endt med at være til fare for patienterne.

Det mener i hvert fald Overlægerådet i Region Sjælland, og derfor vil man have den skrottet. Hurtigst muligt.

Sådan lyder det i en udtalelse, som Overlægerådet i Region Sjælland sendte ud torsdag:

'Sundhedsplatformen skaber risikofyldte og potentielt livsfarlige situationer for patienterne. Det er en helt uacceptabel situation, for patienternes sikkerhed er det vigtigste for os,' skriver overlægerådet ifølge Politiken.

Problemerne med it-systemet er ifølge lægerne, at det skaber fejl i medicineringen, i blodprøvebestillinger og i svar på vigtige undersøgelser til patienterne - blandt andet røntgenoptagelser og skanninger og recepter.

Derfor har de læger, der arbejder med platformen - som blev indført på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland mellem 2016 og 2017 - fået nok.

»Det er den største katastrofe i mit professionelle liv, og jeg har været læge i 28 år,« siger formanden for Det Regionale Overlægeråd i Region Sjælland, Anne Jung, til TV ØST.

Til DR forklarer hun videre, at Overlægerådet - som repræsenterer over 800 overlæger - siden implementeringen af platformen har gjort opmærksom på alle de problemer, der er med den.

Men ifølge hende bliver de 'hele tiden holdt hen'.

Til TV ØST forklarer regionrådsformanden i Region Sjælland, Heino Knudsen (S), at man tager kritikken alvorligt.

Men Sundhedsplatformen bliver dog ikke droppet - selvom lægerne ønsker det:

»Jeg tror på, at den bedste løsning fremadrettet er at få løst de udfordringer, der er for vores personale, i stedet for at skulle igennem en helt ny proces med at implementere et nyt system, som vil tage mange år og kræve mange ressourcer af vores medarbejdere,« siger han.

Over for DR påpeger han, at Styrelsen for Patientsikkerhed, som er dem, der vurderer patientsikkerheden i Danmark, har konkluderet, som Sundhedsplatformen er patientsikkert, men at 'det selvfølgelig kræver uddannelse og erfaring og oplæring i brugen.'