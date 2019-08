En overlæge fra Herlev Hospital hjælper på utraditionel vis en flok sklerose-ramte tilbage til livet.

»Selvom vi i dag kan gøre meget for at bremse sygdommen, kan vi ikke kurere den. Derfor vil jeg gerne skabe de bedste rammer for, at folk kan få det bedre og indgå i et fællesskab,« siger Mikkel Anthonisen, overlæge på deltid ved Herlev Hospital og praktiserende læge på Samsø.

Han er lige nu frivillig kaptajn på sejlbåden Oceans of Hope, der denne sommer sejler rundt i de danske farvande samt over Nordsøen til Skotlands kyst.

Besætningen består udelukkende af mennesker med sygdommen sklerose. En sygdom, der rammer centralnervesystemet, og som medfører en lang række invaliderende symptomer som f.eks. lammelser, balanceproblemer, føleforstyrrelser og overdreven træthed.

Mikkel Anthonisen, læge og kaptajn på Oceans of Hope. Foto: Privat.

Formålet med turen er, at de sklerose-ramte møder andre i samme situation og får mere mod på livet, selvom de er kronisk syge.

»Det er et identitetstab at blive ramt af en kronisk, potentielt invaliderende sygdom. Det går ud over folks selvværd, og mange bliver opgivende og fortvivlede over deres 'nye' liv,« siger overlægen, der i mange år har arbejdet med sklerose-patienter på Rigshospitalet.

Hvad er sklerose? Sklerose er en kronisk sygdom, der skyldes en fejl i immunsystemet, som går til angreb på nerveceller i centralnervesystemet.

Næsten 16.000 danskere har i dag sklerose. Omkring 600 mennesker får hvert år stillet diagnosen, og to ud af tre er kvinder.

Der findes flere forskellige typer sklerose, men fælles for dem er, at man oplever træthed eller mathed i kroppen, usikker balance, nedsat kraft i arme og ben, føleforstyrrelser eller prikken i dele af kroppen. Nogle oplever også koncentrationsbesvær. Kilde: Scleroseforeningen

Det var en tidligere patient, der i 2012 inspirerede ham til ideen om at sejle ud i verden med sklerose-ramte.

Patienten, der netop havde fået sin diagnose, klagede til lægen over, at han nu var tvunget til at opgive sin drengedrøm om at sejle jorden rundt.

De sklerose-ramte behøver ikke forklare sig over for hinanden, hvis de har en dårlig dag, for alle forstår, hvad det vil sige at være syg. Foto: Privat.

»Det røg bare ud af mig: 'Du skal da ud at sejle!',« fortæller Mikkel Anthonisen.

Han gik derefter i gang med at finde sponsorer til at støtte en jordomsejling udelukkende med sklerose-ramte.

Nogle år efter blev ideen til virkelighed, og i 2014-2015 sejlede lægen jorden rundt med sine nye besætningsmedlemmer. Her oplevede han, hvordan livet igen tog fat i de ramte. En ung mand i 30'erne gjorde særligt indtryk:

»Han havde ligget krøllet sammen derhjemme med en depression og en vrede mod verden. Men på turen oplevede han, at han igen kunne bygge sin rygrad op. Han mødte sit livs kærlighed på båden og fik et job igen, da vi kom hjem,« fortæller lægen.

Sejlbåden Oceans of Hope er en 67 fods stålbåd bygget til at sejle kapsejlads i modvind i stormvejr i Sydhavet. Båden er blevet gjort grundigt i stand til turen over Nordsøen. Foto: Privat.

Igen i år gentager Mikkel Anthonisen så succesen, denne gang er det dog 'kun' de danske farvande og en tur over Nordsøen til Skotland, som de sklerose-ramte skal besøge.

På det forrige togt var forandringen på besætningen så mærkbar, at der som et led i årets sommertogt skal afvikles et pilotforskningsprojekt om bord. Det vil sige, at lægen i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet, Århus Universitet og Københavns Universitet vil undersøge, hvilke fysiske og mentale forandringer som de sklerose-ramte eventuelt oplever.

»Jeg er meget optaget af, hvad det betyder for den enkelte. For umiddelbart lader det jo til, at det kan være livsforandrende for folk at indgå i et fællesskab, hvor de ikke behøver at forklare sig og være bange for, hvad de kan og ikke kan,« siger Mikkel Anthonisen.

Skibet er lige nu i Skagen og vil herfra sejle til Skotland. Oceans of Hope ender sin rejse i København den 30. august. I 2022 har lægen en drøm om endnu et togt –denne gang til Arktis.