Især små børn fylder stuerne op på børneafdelinger landet over.

Årsagen er, at de har luftvejsinfektionen RS-virus, skriver TV 2

Helt konkret er sengeafsnittet i børneafdelingen på Nordsjællands Hospital i Hillerød fyldt helt op.

»På bare et døgn denne uge havde vi 70 børn gennem børnemodtagelsen. For en måned siden havde vi 50 gennem børnemodtagelsen på et døgn. Så aktiviteten er noget øget, må man sige,« siger Anne Louise Bischoff, der er overlæge på Børne- og Ungeafdelingen på Nordsjællands Hospital, til TV 2.

Børnelægen forklarer, at den ekstra travlhed på hendes akutmodtagelse skyldes de mange smittede med RS-virus, har stået på de seneste to til tre uger.

Anne Louise Bischoff er også formand for landets børnelæger og det er hendes indtryk, at det er sådan i hele landet.

RS-virus er en forkølelsesvirus, som kan ramme både børn og voksne, med sæson hvert år i perioden november til april.

Den regnes for en af hyppigste luftvejsinfektioner hos børn under to år, og nu er den altså brudt ud i så stort antal, at den fylder senge op i børneafdelinger.