Overlæge advarer rygere om at putte uautoriserede ting i e-cigaretter. Fem er døde i USA efter brug af dem.

Nikotinvæske i e-cigaretter er relativt sikkert, men man skal holde sig fra at putte alt muligt andet i.

Det kan være livsfarligt, forklarer overlæge på Giftlinjen Niels Ebbehøj.

I USA opfordrer en af landets sundhedsmyndigheder i øjeblikket alle borgere til at stoppe brugen af e-cigaretter. Det sker som følge af, at fem personer har mistet livet efter brug af dem.

Niels Ebbehøj advarer om at putte ukendte ting i e-cigaretter.

- Nikotinvæske er relativt sikkert at putte i. Men alt muligt andet skidt, man kan finde på at putte i e-cigaretten, er ikke beregnet til at komme ned i lungerne: Saftevand, THC, cannabisolie. Det skal ikke være ret meget forkert, det man putter derned, før man kan dø af det, siger han.

USA's center for sygdomskontrol og forebyggelse (CDC) overvåger i øjeblikket 450 tilfælde af brugere af e-cigaretter, der har været indlagt med alvorlige vejrtrækningsproblemer.

Mange af de syge eller nu afdøde har fortalt til myndighederne, at de er brugere af det psykoaktive stof i cannabis, THC. Blandt de påvirkede er mange teenagere.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) opfordrede i sidste måned danske myndigheder til at følge intensivt med i udviklingen i USA.

- Bekymrende udvikling i USA. Jeg har her til aften bedt Sundhedsstyrelsen gennemgå faglig viden om e-cigaretter med særligt fokus på unges skadevirkninger, skrev han på Twitter.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder sig fra e-cigaretter. Det gjorde den også før tilfældene i USA.

Det er usikkerheden om de mulige helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter både med og uden nikotin, der ligger bag vurderingen.

/ritzau/