»Hold afstand, og vask dine hænder eller brug håndsprit.«

Opfordringen kender de fleste danskere formentlig til hudløshed, men ifølge Jørgen Serup, der er overlæge ved den dermatologiske afdeling på Bispebjerg Hospital, bør vi genoverveje vores brug af håndsprit.

»Vi får det indoktrineret alle vegne. Sprit, sprit, sprit. Ud fra det kan man tro, at hvis man bare spritter, så er det godt, men man hører ikke nuancerne,« indleder Jørgen Serup, der også har skrevet et debatindlæg i Jyllands-Posten om emnet.

»Nuancen er, at spritten fordamper på ganske få sekunder og inden, at folk når at få fordelt spritten ud over hele hånden og ned i sprækker og revner. Det skaber en falsk tryghed,« siger han.

Hvilket hånddesinfektionsmiddel anbefales? Statens Serum Institut skriver følgende om de forskellige former for hånddesinfektion: Der findes forskellige typer hånddesinfektion. Den mest kendte type er alkohol 70-85% tilsat glycerol i flydende form, som gel eller skum. Denne type hånddesinfektion er veldokumenteret, effektiv og ligeledes hudvenlig. Hånddesinfektionsmidler skal være tilsat et hudplejemiddel (fx glycerol) for at beskytte hænderne. En anden type hånddesinfektion er produkter, der indeholder stoffer som benævnes kvartære ammoniumforbindelser (fx benzalkonium klorid eller didecyldimethyl ammoniumklorid). Man ved lidt om brugen og effekten af disse til hånddesinfektion. Det er dog tilladt at markedsføre hånddesinfektion med indholdsstoffet dicedecyldimethyl ammoniumklorid, men leverandøren skal sikre at produktet er sikkert og effektivt at anvende. En tredje type hånddesinfektion er produkter der indeholder klor/hypoklorit i lave koncentrationer (fx ECA-vand). Der mangler erfaring med ECA vand og andre klorholdige produkter til hånddesinfektion. Kilde: Statens Serum Institut



Ifølge Jørgen Serup skal alkopholprocenten i håndspritten være på 70-85 procent, for at den virker. Men i og med at spritten fordamper så hurtigt, går der ikke lang tid, før alkoholprocenten i spritten er dalet så meget, at den ingen effekt har på bakterier og virus.

»Og så skaber den en falsk tryghed.«

Men sygeplejersker og læger har jo brugt håndsprit i årevis?

»Traditionen hviler på sprit, og derfor var det naturligt, at man anbefalede sprit til befolkningen, men nu er vi kommet ind i, at vi skal til at tænke os mere grundigt om. En ting er, at sprit kan gå, hvis du bruger den inden, du skal stikke en nål i nogen foran en procedure.«

»En anden ting er, når den kommer ud i bred befolkningsbrug, hvor der er brug for en depoteffekt og et middel, der ikke er så følsomt for koncentrationen,« siger han med henvisning til, at spritten kræver en høj alkoholprocent for at have en effekt.

Derfor kan man med fordel også bruge en større mængde sprit, når man spritter hænder, eller endnu bedre: bruge klor.

Ifølge Jørgen Serup er klor nemlig noget af det mest velegnede som desinfektion.

»Aktivt klor virker effektivt desinficerende i meget lav koncentration – helt ned i en koncentration på 0,05 procent,« siger han.

Risiko for eksem

Jørgen Serup påpeger desuden, at overdreven brug af håndsprit kan være hård kost for huden. Astma-Allergi Danmark har også tidligere været ude og advare mod at bruge for meget håndsprit.

Det kan i allerværste konsekvens resultere i eksem.

»Håndvask og håndsprit tærer på fedtmængden i huden, og hvis hudbarrieren bliver beskadiget, er man i større risiko for eksem,« skriver de på deres hjemmeside.

Derfor anbefales det også, at man bruger en fed creme, efter man har vasket eller sprittet hænderne for at beskytte dem bedst muligt.

B.T. ville gerne have spurgt Statens Serum Institut til brugen af håndsprit og klor, men de nåede ikke at vende tilbage på B.T.s henvendelse inden deadline.

På deres hjemmeside skriver de imidlertid, at produkter, der indeholde klor/hypoklorit i lave koncentrationer, kan anvendes som hånddesinfektion.