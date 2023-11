ADVARSEL: B.T. advarer om voldsomt billede i artiklen.



De ser det i et stigende omfang på de danske hospitaler.

Alvorlige infektionsskader i næseregionen blandt misbrugere får nu overlæge Kasper Aanæs, specialist i næsebihule-kirurgi på Rigshospitalet, til at slå alarm.

Det skriver Berlingske.

»Det er virkeligt voldsomme skader, som giver store smerter. Der kan dannes skorper og opstå en pibende vejrtrækning. Lugtesansen kan helt forsvinde, og man kan ikke trække vejret gennem næsen. Der kan opstå endog meget store bivirkninger i næseregionen og hele den mellemste del af ansigtet i forbindelse med et kokainmisbrug,« siger overlæge Kasper Aanæs til mediet.

Kokainmisbrugere kan få voldsomme skader i næseregionen. I værste tilfælde kan brusken i næseskillevæggen 'dø'. Foto: Rigshospitalet Vis mere Kokainmisbrugere kan få voldsomme skader i næseregionen. I værste tilfælde kan brusken i næseskillevæggen 'dø'. Foto: Rigshospitalet

Overfor Berlingske estimerer Kasper Aanæs, at der kommer mindst én patient ind om måneden, der kræver akutbehandling i næseregionen med alvorlige infektioner og på landsplan kommer fem til ti patienter ind med behov behandling som følge af et kokain misbrug.

I juni udgav Sundhedsstyrelsen rapporten 'Narkotikasituationen i Danmark – delrapport 5', der samler resultater af overvågningen af koncentration og indhold i de illegale stoffer i Danmark.

Her kom det frem, at kokain på det danske marked er stærkere end nogensinde, hvilket øger risikoen for forgiftning og overdosis.

Til Berlingske fortæller Kasper Aanæs, at da kokain ofte blandes op med andre præparater, kan det være med at øge skaderne i næse regionen.

Nogle af de gener, patienterne oplever, kan i sidste ende føre til en operation – men her skal vedkommende have været clean i en længere periode og stoppet med at ryge.