Dårlig samvittighed, tankemylder og katastofetanker i dage, uger og måneder.

Det er, hvad arbejdsforholdene giver de ansatte på fødegangen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde ifølge fødselslæge Bjarke Lund Sørensen. I protest har han derfor nu sagt sit job op.

Siden 2005 har Bjarke Lund Sørensen haft sin gang på fødeafdelingen på Sjællands Universitetshospital. Men i de år er afdelingen gået fra at være »fantastisk« til »en kæmpe skamplet« på grund af manglende hænder,« fortæller overlægen.

Derfor sagde han op i januar og har nu haft sidste arbejdsdag på hospitalet.

»Det er en overraskende stor lettelse at været stoppet. Jeg er glad, som jeg ikke har været i mange år,« fortæller Bjarke Lund Sørensen.

Nu er det nemlig slut med at gå rundt med en knude i maven og bekymringer i hovedet over forholdene på fødegangen i Roskilde.

»Jeg forestiller mig, at min situation ville være det samme som, hvis en pilot ved, at flyet ikke er sikkert, men alligevel starter det. Hver dag når jeg gik hjem fra arbejde, havde jeg dårlig samvittighed,« forklarer han.

Bjarke Lund Sørensen fortæller, at normeringen på afdelingen i Roskilde er så dårlig, at det ikke lokker nye jordemødre til.

»Sidste år manglede vi 35 procent. Og det gør, at der ikke er tid til rolige, trygge eller nærværende hænder til patienterne. Vi kan heller ikke sikre kvaliteten,« siger overlægen.

Bjarke Lund Sørensen har flere gange advaret hospitalsledelsen om forholdene – både mundtligt og skriftligt. Derfor ærgrer overlægen sig over, at der ikke er sket nogen forbedringer, og siger derfor nu stop.

»Jeg har virkelig prøvet at stække mig, men man bliver slidt over, fordi det ikke bare er en overgangsperiode. Jeg har set mange andre, der er gået ned med flaget, og har tænkt, at der vil jeg hvert fald ikke ned,« siger han.

DR har i forbindelse med overlægens opsigelse kontaktet Hospitalsledelsen på Sjællands Universitetshospital, der udtaler følgende:

»Det er rigtig beklageligt, at han (Bjarke Lund Sørensen, red.) vælger at sige op. Vi mangler rigtig mange jordemødre, og vi mangler også fødselslæger. Vi er inde i en periode nu, hvor vi er ved at forsøge at genopbygge afdelingen. Men det er rigtig svært at rekruttere, og derfor er det jo superærgerligt, at en af vores gode fødselslæger har valgt at forlade afdelingen«, siger Henrik Møller, der er lægefaglig vicedirektør på Sjællands Universitetshospital.