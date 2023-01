Lyt til artiklen

Det sker op til to gange ugentligt, at akutpatienter på Regionshospitalet Gødstrup bliver tilset ‘lige på målstregen’, inden de når at dø.

Det anslår overlæge og talsperson for hospitalets læger, Anders Mollekær, i et interview med B.T.

Jyllands-Posten kunne søndag berette, at hospitalets læger i et brev har råbt vagt i gevær til ledelsen, fordi akutafdelingen er for presset på ressourcer.

»Det er ikke et spørgsmål om, hvis det går galt, men hvornår,« fortæller Anders Mollekær i den forbindelse til avisen.

Med ‘galt’ mener han, at lægerne ikke når at tilse patienter med livstruende sygdom i tide.

»Det er allerede sket, at enkelte af den type patienter er afgået ved døden, og flere har vi kun akkurat reddet på målstregen.«

Manglen på hænder betyder, at akutpatienter med for eksempel potentielle blodpropper, tarmslyng eller indre blødninger risikerer at vente længe på at blive tilset. Der er også eksempler på patienter, der venter i ambulancen udenfor hospitalet, fordi der ikke var mere plads indenfor.

Hvor mange tilfælde snakker vi konkret om, hvor I har reddet folk ‘lige på målstregen’, som du beskriver i Jyllands-Posten?

»Det er svært at sige, men det er noget, der sker forholdsvis hyppigt. Mit indtryk er, at det sker cirka én til to gange om ugen. Men jeg har ikke præcise tal på det.«

Hvor mange flere læger ønsker I?

»Det er svært at sætte et tal på.«

Akutlægerne tilser alle slags patienter med tidskrævende og livstruende sygdomme, og det kan være alt fra hjerteproblemer, maveproblemer eller brækkede knogler.

Regionshospitalet Gødstrup er et nyt såkaldt supersygehus, der blev sat i verden februar 2022 for at erstatte Regionshospitalet Holstebro og Regionhospitalet Herning.