RS-virus er kommet tidligere i år, end den normalvis gør.

Omend antallet af indlæggelser med RS-virus har været stabilt – og er faldet en smule fredag, hvis man sammenligner med tidligere på ugen – er antallet af indlæggelser alligevel højere, end det plejer at være på denne tid.

Ifølge Charlotte Rittig, ledende overlæge på Børneafdelingen på Aalborg Universitetshospital, skyldes det særligt én ting.

»Corona har klart gjort en forskel for antallet af indlagte med RS-virus. Vi havde 0 tilfælde sidste vinter, da der var nedlukning. Det vil sige, at de børn, som plejer at blive smittet i institutionerne, blev slet ikke udsat for RS-virus sidste år. Derfor får de ikke opbygget den naturlige immunitet, og derfor er der dobbelt så mange børn, som kan få RS-virus i år,« forklarer hun.

Der er ganske enkelt en gruppe børn, som slet ikke har stiftet bekendtskab med RS-virus, fordi de ikke er kommet i landets daginstitutioner. Derudover har genåbningen af landet også haft noget at gøre med udbruddet af RS-virus i år.

»RS-virus er kommet tidligere, end den plejer, og den er kommet meget pludseligt, fordi vi åbnede landet ret hurtigt, og det har bare nogle følgevirkninger. De vil sige, at det ikke bliver spredt ud over en vinter, som det plejer at gøre, men vi kan da håbe, at det også klinger hurtigere af,« fortæller hun.

RS-virus kommer som udgangspunkt hvert år, og det plejer at starte i oktober og stoppe omkring april. Charlotte Rittig forklarer, at den plejer at nå sit højeste omkring januar, men sådan bliver det næppe i år.

»Jeg kan ikke sige noget om, hvornår det præcist topper i år, men vi regner med, at det er slemt nu og cirka halvanden måned frem. Belgien er 14 dage foran os, og det virker til, at det er begyndt at falde en smule, men om vi også ser det her, det ved jeg ikke. Australien og New Zealand har lige haft en vinter med en enorm stigning, så vi kigger selvfølgelig til deres udvikling,« fortæller hun og fortsætter:

»Australien og New Zealand kom op på tre gange så mange i deres spidsperioder, som de plejer at have. Vi er på to gange så meget, som vi maksimalt plejer at have, så vi er nok ved at nå toppen – det er i hvert fald det, vi regner med.«

Det er vigtigt at understrege, at RS-virus ikke er en ny sygdom i hverken Danmark eller i udlandet, men omfanget og tidspunktet er atypisk.

»RS-virus er ikke farlig i sig selv. Men den er farlig for de helt små, fordi de ikke har set den før. De har små luftveje, så de har ikke kræfter til at hoste slimen op, og det giver vejrtrækningsproblemer og problemer med at ilte blodet rundt i kroppen. Derudover bliver man mere syg første gang, end man gør anden gang,« forklarer Charlotte Rittig.

Fredag er der 18 indlagte børn med RS-virus i Aalborg og 5 i Hjørring. Således er der tale om en lille stigning siden mandag, hvor tallet var 10 i Aalborg, men tallene kan sagtens stige igen.

»Det er blot udsving, og jeg tror ikke, vi har nået toppen endnu,« lyder det fra overlægen.

Der er som sådan ikke noget, man kan gøre som forældre for at undgå RS-virus, men anbefalingen fra børnelægen går på, at man faktisk følger samme retningslinjer som under corona, forklarer Charlotte Rittig.

»Man kan undgå at tage sit spædbarn med ned for at hente storebror eller storesøster, man kan forsøge at holde syge børn fra hinanden, og man kan ikke mindst undgå at tage de helt små med ud at handle.«

Er dit barn indlagt med RS-virus og har du lyst til at fortælle B.T. Aalborg om oplevelsen? Så skriv til os på tipaalborg@bt.dk