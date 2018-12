Antallet af danskere, der får konstateret fnat, er steget markant de seneste år.

I Odense er antallet af fnattilfælde, der kommer ind på hudafdelingen på Odense Universitetshospital, seksdoblet. Her lyder det, at de nu har 80 patienter med fnat hver uge. Også Aarhus Universitetshospital melder om en voldsom stigning.

»Det er et meget større problem, end det hidtil har været. Vi får flere familier om ugen, hvor fnat er et problem,« siger Mette Deleauran, ledende overlæge på afdelingen for hud- og kønssygdomme ved Aarhus Universitetshospital, til Politiken, og uddyber:

»Jeg har været i det her fag i over 30 år, og jeg har aldrig set noget lignende, og hørt så meget om fnat som nu.«

Fnat er en lille mide, der kommer ind under huden og klør helt enormt. Foto: SCIENCE PHOTO LIBRARY Vis mere Fnat er en lille mide, der kommer ind under huden og klør helt enormt. Foto: SCIENCE PHOTO LIBRARY

Fnat er en mide, som graver sig ind under huden på folk og er voldsomt generende, fordi det klør helt vildt.

Problemet med fnat i Danmark er nu blevet så omfattende, at tabletter, man kan bruge for at behandle fnat, er udsolgt i hele landet.

I stedet skal man købe creme, hvor behandling koster mere end 500 kroner per person.

I ét tilfælde har en familie måtte punge 20.000 kroner ud for at få hele familien behandlet for fnat, fortæller Lone Hvid, ledende overlæge på hudafdelingen på Odense Universitetshospital, til Politiken.