Omfanget af midtjyder, der er hårdt ramt af senfølger efter corona, er langt større end ventet.

Det siger overlæge ved covid-19-senfølgeklinikken ved Aarhus Universitetshospital Berit Schiøttz-Christensen til Horsens Folkeblad.

I alt er 776 personer blevet tilbudt en udredning på klinikken, og Berit Schiøttz-Christensen forudser, at klinikken vil nå op på 1000 svære senfølgetilfælde i år.

Hun fortæller også, at mange af de henviste er under 30 år.

For at blive henvist til klinikken skal man have haft en positiv pcr-test eller en antistoftest, og så skal man have oplevet senfølger i omkring tre måneder.

Mange af de henviste patienter har kognitive forstyrrelser, der har store konsekvenser, fortæller overlægen.

»Langt de fleste oplever, at de ikke fungerer i hverdagen. Nogle er deltids- eller fuldtidssygemeldt. Symptomkomplekserne kan udover det kognitive også ligge på det fysiske. Her oplever vi patienter, der har svært ved at få luft, uden der synes at være en grund til det. Altså uden der er noget galt med lungerne,« fortæller Berit Schiøttz-Christensen til Horsens Folkeblad.

Jyllands-Posten kunne tidligere på året fortælle, at tusinder har anmeldt coronasmitte som en arbejdsskade.

Nærmere bestemt har 5544 personer indberettet en coronarelateret arbejdsskade, og på daværende tidspunkt havde færre en fem fået afslag.

Men selv om mange oplever senfølger, så kommer langt de fleste sig heldigvis over sygdommen uden mén.

Et dansk studie, der har været publiceret i det anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet, har vist, at langt de fleste, som ikke har været alvorligt syge af corona, heller ikke oplever alvorlige senfølger.