Det er en katastrofal beslutning for tusindvis af danskere, at DSB har valgt at lukke toiletterne på 18 stationer landet over.

Sådan lyder reaktionen fra overlæge på Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital, Susanne Axelsen, der mener, at den sløjfede adgang til toiletter på blandt andet Kalundborg, Brønderslev og Skørpings stationer vil udelukke mange fra at rejse med tog.

Ifølge Susanne Axelsen, der også er formand for Kontinensforeningen, lider omkring hver tiende dansker af inkontinens.

Og for de mange danskere, der har ufrivillig vandladning, er forskellen på at tisse på et toilet eller i værste fald i bukserne et spørgsmål om få øjeblikke.

Så der må i sagens natur ikke være langt til et toilet, når trangen melder sig.

»Det gør hele forskellen, om man kan komme hurtigt på toilettet. Det er et spørgsmål om minutter. Personer, der lider af trangsinkontinens, kan ikke holde sig ret længe, og de er nærmest lænket til toilettet,« siger Susanne Axelsen.

Ifølge overlægen er problemerne med at holde på vandet så stor en gene, at mange kun tager hjemmefra, hvis de ved, hvor de kan komme på et toilet.

»Hvis de har været vant til, at der har stået et toilet på en station, og det så er fjernet, så er det en katastrofe for de mennesker.«

Fakta Toiletter er lukket/lukker på 18 stationer Snekkersten Espergærde Nivå Kokkedal Humlebæk Rungsted Tårnby Brønderslev Skørping Hobro Rødekro Tinglev Padborg Tølløse Kalundborg Langå Vordingborg og Glumsø (lukkes medio 2019 i forbindelse med ombygning af strækningen og flytning af stationerne) Kilde: DSB

»Det kan betyde, at de ikke vil gå ud og bruge den offentlige transport,« fortsætter hun.

Ifølge kontrakten med staten er DSB ikke forpligtet til at drive toiletter på stationer, og underdirektør i DSB Aske Wieth-Knudsen forklarede torsdag til B.T., at DSB har valgt kun at drive toiletter på større stationer.

»I DSB ønsker vi grundlæggende at kunne køre tog uden tilskud fra staten. Det betyder, at vi løbende gennemfører effektiviseringer, og at vi i en årrække har sparet staten for et trecifret millionbeløb årligt,« sagde han og forklarede, at 'det er dyrt at drive toiletter i det offentlige rum' grundet rengøring, men også på grund af hærværk.