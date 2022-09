Lyt til artiklen

En fjerde bølge med coronavirus vil komme.

Den forventes samtidig at kunne begynde at skylle ind over landet stort set samtidig med den kommende influenzasæson – og dét vil kunne lægge pres på hospitalerne.

Det fortæller Claus Lund, der er ledende overlæge på Anæstesiologisk Afdeling på Hvidovre Hospital, til TV 2.

I øjeblikket er ingen indlagt i respirator på grund af coronavirus, men efterhånden som efteråret og kulden sætter ind, vil flere og flere sandsynligvis blive smittet, hvilket også øger risikoen for, at flere og flere får brug for at blive indlagt.

Selvom Claus Lund ikke tror, presset på landets hospitaler bliver lige så voldsomt, som det har været under tidligere corona-vintre, vil den kommende influenzasæson kunne få stor betydning for det.

»Det kan være med til at presse os. For bliver man ramt af begge, så bliver man dobbeltsyg, kan man sige,« siger han til TV 2.

Han råder derfor til, at folk siger ja til tilbuddene om at blive vaccineret, så immuniteten kan komme op igen. Både mod influenza og corona.

På Twitter beskrev sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tidligere på måneden, at vi i øjeblikket befinder os 'et godt sted':

»Vores løbende overvågning viser, at situationen er, som vi kunne ønske os i her i starten af den første efterårsmåned. Vi står fortsat et godt sted. Vi har sikret de nyeste, opdaterede vacciner og er klar, når en forventet negativ sæsoneffekt sætter ind i løbet af efteråret,« skrev han.