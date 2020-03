Tiltag for at begrænse smitten med coronavirus ser ud til at virke, siger overlæge til Politiken.

Udviklingen i coronatilfælde giver anledning til optimisme og tyder på, at de politiske tiltag, der er lavet for at begrænse smitten, virker.

Det skriver Politiken lørdag.

Vurderingen kommer fra Anders Koch, der er overlæge ved Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, der hører under Statens Serum Institut.

- Der er grund til en forsigtig optimisme i forhold til de tiltag, der samlet set er lavet. Det ser ud til, at epidemien ikke udvikler sig som epidemier i øvrigt gør dag for dag - altså at der kommer flere påviste tilfælde til relativt set, siger Anders Koch til Politiken.

Stigningen i antallet af smittede med coronavirusset stiger jævnt, og det betyder, at virusset ikke udvikler sig ukontrollabelt, fortæller overlægen til Politiken. Han er derfor "forsigtig optimist".

Intet tyder på, at Danmark er på vej mod tilstande, som man i øjeblikket ser i Italien, lyder det fra overlægen.

I den seneste uge har over 600 personer med virusset hver dag mistet livet i Italien. Også Spanien er hårdt ramt, hvor der nu er registreret i alt 5690 coronadødsfald.

Lørdag eftermiddag skrev statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook, at hun nu afventer eksperternes analyse af, hvordan de forskellige politiske tiltag virker.

- Om bare nogle få dage har eksperterne data nok til at gøre en første status på tallenes udvikling her i Danmark.

- Lige nu ser det ud til, at vores fælles indsats virkelig nytter. Men vi skal være mere sikre. I andre lande har vi set tilbageslag på tidspunkter, hvor det ellers lige så ud til at gå bedre, skrev hun.

Samtidig understregede statsministeren, at hun hverken håber eller tror, at der går flere måneder, før Danmark kan begynde at åbne igen.

Indtil videre er landet delvis lukket til efter påske 13. april.

65 personer smittet med coronavirus er indtil videre døde i Danmark, oplyste Statens Serum Institut lørdag. Det er en stigning på 13 fra fredag.

Sundhedsmyndighederne er begyndt at skrue op for antallet af test. Samlet er 18.810 personer nu testet mod 17.493 fredag.

Målet er ifølge Sundhedsstyrelsen at teste 5000 personer om dagen. Det vil svare til niveauet i Norge, som har et indbyggertal tæt på det danske.

/ritzau/