De færreste er i tvivl om, at dødeligheden er høj, når man bliver indlagt på intensiv med coronavuris.

Men det er endnu uklart, om der er store følgevirkninger for lungerne, hvis man klarer tiden på intensiv og efterfølgende bliver erklæret rask.

Overlæge på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, Toke Barfod, har fulgt flere coronapatienter og forsøger nu i en undervisningsfilm at give erfaringerne videre til andre i sygehusvæsenet.

Her viser han bl.a. et før- og efterbillede af lungerne på midaldrende mand, som har været indlagt i over to uger på intensiv med coronavirus.

Billederne viser lungerne på en midaldrende dansk mand før og efter infektion af coronavirussen. Det første blev taget i 2014 i en anden sammenhæng, men det andet billede af de væsentlig mindre sunde lunger er taget, efter manden er blev udskrevet fra intensiv. Foto: SKA Vis mere Billederne viser lungerne på en midaldrende dansk mand før og efter infektion af coronavirussen. Det første blev taget i 2014 i en anden sammenhæng, men det andet billede af de væsentlig mindre sunde lunger er taget, efter manden er blev udskrevet fra intensiv. Foto: SKA

»Man kan jo godt være bekymret for følgevirkninger,« siger Toke Barfod om billederne, hvor det første er taget i 2014, mens det andet billede af lungerne med betydelige betændelsesforandringer er taget efter udskrivelsen fra intensiv, hvor manden altså er ovre virussen.

Den anonyme patient, som Toke Barfod bruger som case, blev smittet i udlandet, som så mange andre danskere gjorde, da smitten kom til Danmark. Han blev herefter øm i kroppen, var meget generet af hoste og led af let åndenød.

Først blev han ikke vurderet som behandlingskrævende, men to dage senere blev han indlagt på intensiv med betydelig åndenød. Senere samme dag fik han 15 liter ilt for at holde kroppen kørende.

»Det er kendetegnende ved COVID-19-patienterne, at deres tilstand pludselig kan ændres,« siger Toke Barfod og uddyber:

»Efter en til to uger kan man tro, at de er ved at være raske, men så pludselig opstår der en forværring. Det kan man blive forskrækket over. Det kan gå meget stærkt.«

Lige nu er 320 patienter indlagt med coronavirus på landets hospitaler. Heraf ligger 69 på intensivafdelinger, hvilket er det laveste antal siden 23. marts.

»Hvis man som intensivpatient bliver rask igen, så er man typisk to uger på intensiv. De patienter, som dør, er der typisk kun en uge. Dødsårsagen er, at patienten ikke kan holde iltmætningen, og der kan også opstå multiorgansvigt og sepsis (blodforgiftning, red.),« siger Toke Barfod i undervisningsfilmen.

Lørdag formiddag ligger det samlede dødstal efter coronavuris på 403 i Danmark.