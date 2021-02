USA har nødgodkendt en ny coronabehandling. Studiet er lovende, mener overlæge, men mere data er nødvendigt.

En ny antistofbehandling mod covid-19 fra selskabet Eli Lilly er blevet godkendt til nødbrug af USA's lægemiddelstyrelse (FDA).

Det er en kombination af to antistoffer - bamlanivimab og etesevimab - og den kan hjælpe med at nedsætte risikoen for indlæggelse og død med 70 procent, viser et studie i de sene faser fra januar ifølge Reuters.

Professor og overlæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital Thomas Benfield forklarer, at man kombinerer antistofferne, så de binder på virus forskellige steder.

- Hvis virus er resistent over for den ene, så har man virkningen af den anden. Også på sigt er tanken, at man har mere effekt, hvis der kommer flere og flere varianter.

- Studiet er lovende, men det er stadig på et meget tidligt stadie og ikke dér, hvor vi nu vil tage det i anvendelse i større stil i Danmark.

Ifølge Thomas Benfield gives nødgodkendelserne på et forholdsvist spinkelt grundlag.

- Vi har diskuteret meget, om den her cocktail skulle købes ind til Danmark i større stil. Vi har valgt ikke at gøre det endnu, for smitten er på vej ned, men også fordi data er så spinkle indtil videre.

- Det er ikke en umulig behandling at give, men det skal sprøjtes ind i blodet, og folk kommer ind, mens de er smittede, så de skal i isolation og observeres. Derfor er det også en lidt ressourcetung behandling, indtil det er sikkert, at det fungerer rigtig godt, lyder det.

Behandlingen er godkendt i USA til brug hos personer over 12 år, der vurderes at være i høj risiko for at få svære covid-symptomer eller at skulle indlægges.

Eli Lillys nye cocktail er dog ikke godkendt til patienter, der allerede er blevet indlagt eller har brug for hjælp til at trække vejret.

Ifølge Thomas Benfield har sundhedsvæsenet efterhånden en række gode behandlingsformer mod covid-19, herunder binyrebarkhormon og midlet Remdesivir.

Desuden er en række forsøg i gang med midler som eksempelvis antistofcocktailen fra Eli Lilly. Det er en stor fordel, at man nu et år inde i pandemien tester behandlingsformer mere målrettet, siger Thomas Benfield.

- Vi vil have god dokumentation for, at noget virker, før vi bruger det, og vi er ikke så desperate i Danmark, fordi vi har god kontrol over epidemien, siger han.

De italienske sundhedsmyndigheder gav fredag grønt lys til nødbrug af behandlingen fra Eli Lilly.

Hos Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er processen i gang, oplyste EMA torsdag.

