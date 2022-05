Forhøjet blodsukker. Diabetes. Afkalkning af knogler. Vægtøgning. Dårlig sårheling.

Det er blot nogle af de bivirkninger, du risikerer, hvis du for længe har været i behandling med tabletter med binyrebarkhormon, der også går under navnet prednisolon.

Derfor bør langt de fleste patienter med KOL (rygerlunger, red.), astma og høfeber have hjælp til at udtrappe behandlingen.

Det fortæller Ulla Weinreich, forskningsansvarlig overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, til Sundhedspolitisk tidsskrift.

»Man skal huske på, at patienterne ikke alene bliver ramt fysiologisk, men også mentalt, idet medicinen kan påvirke deres søvn, humør og hukommelse. Derfor bør de fleste patienter, som er i behandling med medicinen, have hjælp til at stoppe behandlingen,« siger Ulla Weinreich.

Udtrapningen bør især gælde patienter, der ikke har effekt eller gavn af behandlingen, mener lægen.

Når det kommer til patienter med KOL, opfordrer hun praktiserende læger til at sende patienterne i retning af en lungespecialist, hvis lægen er utryg ved at starte en udtrapning op.

Hun tilføjer desuden, at patienter med høfeber slet ikke bør tage medicinen, da effekten ved kortvarig brug ikke er dokumenteret i studier.