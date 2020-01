Statens Serum Institut ændrer ikke på risikovurdering af kinesisk coronavirus, selv om det har nået Frankrig.

De første europæiske tilfælde af coronavirus blev fredag konstateret i Frankrig, men det ændrer ikke på Statens Serum Instituts risikovurdering.

Det fortæller overlæge og afdelingschef Tyra Grove Krause.

- Selv om man ser enkelte importerede tilfælde, så er der stadig ikke tegn på smittespredning i andre lande.

- Vi ved, at det kan smitte inden for familier i tæt kontakt, men det betyder ikke, at der er smittespredning i samfundet, forklarer hun.

Smitten af coronavirusset var i begyndelsen centreret omkring byen Wuhan i det centrale Kina, men siden har det spredt sig til flere lande som Thailand, Vietnam, Singapore, Japan, Sydkorea, Taiwan, Nepal, USA, Australien og Frankrig.

Minimum 1200 personer har fået lungebetændelse forårsaget af virusset, og over 40 mennesker har mistet livet.

- Der er ikke tegn på nye tilfælde i de lande, der har modtaget rejserelaterede tilfælde. Alle lande, der har modtaget patienter, som er smittet i Wuhan, laver kontaktopsporing, hvilket betyder, at man følger, om alle tætte kontakter til tilfældet får symptomer.

- Men der er endnu ikke rapporter om, at der er set nye tilfælde, forklarer Tyra Grove Krause.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er det for tidligt at klassificere udbruddet af coronavirus som en international sundhedskrise.

WHO har dog sendt direktiver til hospitaler over hele verden for at beskytte mod virusset.

/ritzau/