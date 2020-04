Den kendte læge, Karsten Bech, er død efter at være blevet smittet med coronavirus.

Det bekræfter hans bror over for Avisen Danmark.

Karsten Bech er dermed én af de indtil nu 104 corona-smittede danskere, der er døde.

Han blev 64 år.

Karsten Bech var sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed og tidligere overlæge på Sygehus Sønderjylland og læge på Odense Universitetshospital.

Han blev syg under en rejse til den amerikanske delstat Florida, hvor også hans hustru blev smittet med coronavirus.

De blev konstateret positive, da de kom tilbage til Danmark. Derfor gik de begge i isolation i hjemmet og delte huset mellem sig. Hustruen blev rask igen i løbet af otte til 10 dage, men Karsten Bechs tilstand blev forværret.

Hans bror fortæller til Avisen Danmark, at han først blev indlagt på Herlev Sygehus og dernæst overført til Rigshospitalet.

»Vi troede på, at det gik den rigtige vej, men det gjorde det desværre ikke,« siger broderen til avisen.

Han døde tirsdag aften.

Den 64-årige overlæge var uddannet inden for mave-tarm-sygdomme på Odense Universitetshospital, hvor han arbejdede i mere end 10 år.

Senere var han afdelingslæge på Hvidovre Hospital og dernæst overlæge og ledende overlæge på både Roskilde og Køge sygehuse.

Ifølge Fyens.dk blev Karsten Bech især kendt i offentligheden, da han kom i modvind, fordi han som centerchef på Sygehus Sønderjylland valgte at udskyde vitale kontroller på flere hundrede kræftpatienter.

Som ansat i Styrelsen for Patientsikkerhed blev han indblandet i den såkaldte Svendborg-sag, hvor en yngre kvindelig læge blev dømt for forsømmelse og skødesløshed i behandlingen af en sukkersygepatient på Svendborg Sygehus. Patienten døde. En anden læge, som også stod tiltalt i sagen, blev frifundet.

Karsten Bech fik kritik fra kolleger, fordi han på vegne af Styrelsen for Patientsikkerhed i Ugeskrift for Læger fastholdt, at begge læger agerede langt under almindelig anerkendt faglig standard.

Udover sin hustru efterlader Karsten Bech sig to døtre.