Smittetallene er nu så stabile, og vaccinationerne så godt i gang, at det er svært at bevare pessimismen.

Faktisk går det så godt med at holde coronaen nede, at der er plads til at sende samtlige folkeskoleelever på alle klassetrin tilbage i skole med fuldt skema efter påske.

Det vurderer Kasper Karmark Iversen, der er professor ved Københavns Universitet og overlæge på Herlev-Gentofte Hospital.

»Med de forventede vaccinemængder, vi får i april, vil vi ret hurtigt opnå meget stor immunitet i samfundet. Det vil ret hurtigt påvirke kontakttallet, som vil falde. Og så kan vi tillade os at åbne mere og mere,« siger Kasper Karmark Iversen.

De små elever er tilbage i skole. Efter påske bør alle elever kunne være tilbage i skole, vurderer professor. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere De små elever er tilbage i skole. Efter påske bør alle elever kunne være tilbage i skole, vurderer professor. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han tilføjer:

»Jeg har svært ved at se, at det ville gå galt, hvis vi sendte alle elever i skole igen efter påske. Det må jeg sige.«

Ønskelisten til genåbninger er imidlertid lang. Frisører, kosmetologer og andre liberale erhverv vil også gerne åbne.

Det samme gælder cafeer, restauranter, barer og storcentre, mens andre gerne ser, at forsamlingsforbuddet hæves, så vi igen kan samles til større begivenheder som koncerter både ud og inde.

Men selvom det ifølge Kasper Karmark Iversen ser ‘rigtig stabilt ud’, kan han ikke anbefale, at der åbnes op for det hele på en gang.

Han mener, man bør vente omtrent 14 dage, efter alle skoleelever er vendt tilbage, med at åbne yderligere op.

»Det vil være den fornuftige måde at gøre det på. Så kan vi se, hvad de enkelte genåbninger betyder for kontakttallet,« siger han.

Kasper Karmark Iversen påpeger, at genåbningsberegningerne fra Statens Serum Institut, som politikerne læner sig op af i de igangværende forhandlinger om genåbningen, er forbundet med 'enorm usikkerhed'.

For eksempel indgår vejret, der som bekendt er temmelig uforudsigeligt, nu som en parameter i SSI's beregninger.

»Derfor er det fornuftigt at åbne gradvist, så vi ved, hvad der rent faktisk sker. Men når først, vi begynder at massevaccinere op mod måske 200.000-250.000 danskere om dagen, kan vi begynde at genåbne rigtig meget.«

Sommeren sidste år. Foto: Emil Helms Vis mere Sommeren sidste år. Foto: Emil Helms

Kasper Karmark Iversen forventer derfor, at sommeren kan blive tæt på normal.

»Når vi nærmer os sommeren, og omkring halvdelen af samfundet er vaccineret, så vil det være muligt at åbne for stort set alt. Når vi er henne i slut-juni, er det svært at se, hvad man ikke kan åbne.«

»Måske er det lige frisk nok at planlægge en Roskilde Festival, men jeg er meget optimistisk.«