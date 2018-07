Det hæver, kløer og brænder.

En ud af fem oplever gener ved deres tatoveringer, når de har været ude i solen.

Det fortæller Jørgen Serup, der er professor og overlæge på hudafdelingen på Bispebjerg Hospital til B.T.

»Det er specielt de mørke farver - sort og rød, som hæver op. Det er, fordi de mørke farver opsuger varmen.« siger han og fortsætter:

»UV-strålerne nedbryder pigmentet i tatoveringen, så der opstår nogle kemiske reaktioner. I praksis udsætter man ikke sin krop for nogen risiko, men i teorien kan det tænkes, at det går hen og skaber allergier i tatoveringsfarven.«

Jørgen Serup anbefaler folk enten at dække tatoveringen til med tøj eller solcreme på mindst faktor 30. Man skal smøre sig ind et lille stykke tid, før man går ud i solen.

Og man skal genopfriske den 1-2 gange om dagen. Hvis skaden er sket, og ens tatovering begynder at slå ud, så kan man tage en kold opvredet klud og lægge på den.

»Man skal ikke gå i panik, hvis ens tatovering begynder at irritere en på grund af solen,« siger Jørgen Serup og fortæller, at folk kan reagere meget forskelligt på solen.

»Nogles tatoveringer begynnder at klø, andres hæver op og udvikler rødme. Der er mange variationer. Men folk vil formentlig opleve rødme, hævelse og kløe i en eller anden kombination.«

Men især tatoverede folk, der har den sarte 'hudtype 1' - den lyseste -, skal være ekstra påpasselige, når de bevæger sig ud i solen.

»De, der har hudtype 1 eksempelvis de rødhårede, vil have særligt anlæg for at udvikle den slags reaktioner,« slår han fast.

Men de, som har let ved at blive solbrune eller er mørke i huden, har større chance for at undgå gener med deres tatoveringer i solen.

