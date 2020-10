Ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital Lars Østergaard er en af de eksperter, danskerne nærmest er kommet på fornavn med under coronakrisen.

Han har givet et hav af interviews – men fortryder én bestemt udtalelse.

Til TV 2 Østjylland fortæller Lars Østergaard, at han bliver ringet op af journalister op til 10 gange dagligt og har givet over 1.000 interviews om virussen som ekspert.

27. februar var han igennem i TV-Avisen på DR, og besvarede et spørgsmål, der var meget oppe i tiden:

Hvorvidt han selv ville tage på skiferie til Norditalien, hvis han allerede havde købt rejsen.

Kort forinden var det første coronatilfælde blevet registreret her i Danmark – netop hos en mand, der var vendt hjem fra en skiferie i Norditalien. I dag ville Lars Østergaard ikke have svaret, som han gjorde dengang:

»Det ville jeg helt klart,« lød hans svar til DR ifølge Berlingske.

I dag ved Lars Østergaard – og de andre coronaeksperter – meget mere om den virussygdom, som hærger os og resten af verden – og derfor ærgrer det ham, at han udtalte sig, som han gjorde.

»På et tidspunkt, da jeg ikke troede, der ville komme spredning til Danmark, sagde jeg, at jeg ikke havde noget problem med at tage på skiferie i Italien, og det var rigtig dumt sagt. Specielt når man nu bagefter kunne se, hvordan det kom til at gå. Så de ord vil jeg godt have spist igen,« siger Lars Østergaard til TV 2 Østjylland.

Det hører med til historien, at han så langt fra var ene om at have det synspunkt i slutningen af februar.

Eksempelvis skrev Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse, at danskerne ikke nødvendigvis behøvede at aflyse sine rejser.

Mindre end to uger senere lukkede statsminister Mette Frederiksen (S) som bekendt store dele af samfundet ned – for at få coronasmitten under kontrol efter at virussen også havde bredt sig her i Danmark.