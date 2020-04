Mindst 93 patienter skal skannes på ny for lungekræft, men flere fik opdaget kræft tidligere, lyder det

Ledende overlæge Ulrich Fredberg på Diagnostisk Center på Regionshospitalet i Silkeborg skal tirsdag eftermiddag til en tjenestelig samtale, som kan ende med en fyring.

Sådan lød det i en pressemeddelelse mandag aften fra Hospitalsenhed Midt i Region Midtjylland.

Diagnostisk Center i Silkeborg har brugt lavdosis CT-scanning til skanning for lungekræft, hvilket ikke er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer. og som ledelsen finder dybt kritisabelt, da der ikke er fremlagt forskningsresultater og data som aftalt, skriver Midtjyllands Avis.

Regionen henviser i pressemeddelelsen også til samarbejdsproblemer med overlægen.

Hospitalsenhed Midt skriver, at mindst 93 patienter skal skannes på ny for lungekræft. Derudover bliver der sat gang i en større undersøgelse af forløbet for 625 patienters forløb på hospitalet i Silkeborg.

Diagnostisk Center har siden 2015 tilbudt lavdosis CT-scanning til udredning af patienter, der har beskedne symptomer på lungekræft. Det er til dem, der ikke kan indgå i den etablerede lungekræftpakke.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at årsrapporterne fra Dansk Lunge Cancer Gruppe viser, at Diagnostisk Center har fundet flere patienter med lungekræft i tidligere stadier og et konstant antal patienter i senere stadier af sygdommen sammenlignet med andre hospitaler i Danmark.

- Vi har de bedste resultater i landet for udredning af lungekræft, men det her er bare den undskyldning, man har for at slippe af med mig. De har længe ønsket mig væk, det har jeg ikke været i tvivl om, efter at jeg kraftigt kritiserede fyringen af den daværende hospitalsledelse i Viborg, siger overlæge Ulrich Fredberg til Viborg Folkeblad tirsdag.

- Men efter det her er det også svært at tro, at der vil kunne etableres et samarbejde, siger han til avisen.

Han har været ansat på hospitalet siden 1999. Regionshospitalet Silkeborg er syv år i træk kåret som Danmarks bedste mindste hospital af fagbladet Dagens Medicin, skriver Midtjyllands Avis.

Brugen af lavdosis CT ved mistanke om lungekræft været problematiseret blandt fagfolk. Dansk Lunge Cancer Gruppe er ikke begejstret. Det er Kræftens Bekæmpelse derimod og har kaldt tilbuddet i Silkeborg for "et stort fremskridt", skriver Midtjyllands Avis.

/ritzau/