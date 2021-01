I efteråret vakte nyheden om, at indlæggelsestiden for coronapatienter var faldet markant, stor glæde. Succesen blev blandt andet tilskrevet ny og bedre behandling.

Men under vinterens anden bølge er indlæggelsestiden igen steget, og på Hvidovre Hospital er patienter er nu indlagt lige så længe, som de var i foråret.

Det fortæller professor og forsker i infektionssygdomme ved Hvidovre Hospital Thomas Benfield.

»På Hvidovre Hospital var indlæggelsestiden for coronapatienter syv dage i foråret, og det samme gør sig gældende under vinterens anden bølge. Det er præcis syv dage i begge perioder,« forklarer han.

(ARKIV) Thomas Benfield er professor i smitsomme sygdomme og overlæge ved Hvidovre Hospital. (Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix) Foto: Linda Kastrup Vis mere (ARKIV) Thomas Benfield er professor i smitsomme sygdomme og overlæge ved Hvidovre Hospital. (Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix) Foto: Linda Kastrup

Tallene bygger på en landsdækkende undersøgelse af 1.000 indlagte coronapatienter i foråret og 1.500, der har været indlagt henover vinteren, som Hvidovre Hospital har bidraget til.

Til trods for at indlæggelsestiden er den samme som i foråret, så er hospitalerne dog blevet bedre til at behandle de alvorligt syge coronapatienter, og det er også en del af forklaringen på, at indlæggelsestiden bliver ved med at være lang.

»Prognosen for overlevelse for de indlagte patienter er bedre nu, end den var i foråret, og der er ikke ligeså mange, der bliver indlagt på intensiv,« fortæller Thomas Benfield.

Hvorfor det ikke også resulterer i kortere indlæggelser, ved man ikke med sikkerhed, men det handler formentlig om, at det kan tage lang tid at blive rask efter et alvorligt forløb med coronavirus, fortæller professoren.

(ARKIV) En sygeplejerske plejer en patient på intensiv afdelingen for Covid-19 patienter på Bispebjerg Hospital i København torsdag den 7. maj 2020. *Billedet er kun til redaktionel omtale af situationen omkring corona*. Den britiske coronavariant B117 spreder sig. Den skal slås ned nu, hvis smittetal ikke skal eksplodere i februar, siger regeringen. Også rejseregler forlænges. Det skriver Ritzau, onsdag den 13. januar 2021.. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere (ARKIV) En sygeplejerske plejer en patient på intensiv afdelingen for Covid-19 patienter på Bispebjerg Hospital i København torsdag den 7. maj 2020. *Billedet er kun til redaktionel omtale af situationen omkring corona*. Den britiske coronavariant B117 spreder sig. Den skal slås ned nu, hvis smittetal ikke skal eksplodere i februar, siger regeringen. Også rejseregler forlænges. Det skriver Ritzau, onsdag den 13. januar 2021.. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Og det hiver gennemsnittet for indlæggelsestiden op.

»Det tager lang tid at behandle patienterne, men det er jo en helt okay pris at betale, hvis de bliver raske,« siger Thomas Benfield.

De lange indlæggelser er dog en udfordring for hospitalerne, fordi patienterne hober sig op på afdelingerne, hvor de lægger beslag på læger, sygeplejersker og plejepersonale.

Efter nogle hårde uger henover jul og nytår begynder hospitalerne nu også at kunne mærke, at restriktionerne virker, og presset aftager, fortæller Thomas Benfield.

Restriktionerne og et lukket samfund virker, fortæller professor ved Hvidovre Hospital, Thomas Benfield. Presset på hospitalerne aftager. (Foto: Thomas Lekfeldt) Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Restriktionerne og et lukket samfund virker, fortæller professor ved Hvidovre Hospital, Thomas Benfield. Presset på hospitalerne aftager. (Foto: Thomas Lekfeldt) Foto: Thomas Lekfeldt

»På mange måder ser det lyst ud. Selvom vi stadig kan se, at der bliver indlagt patienter, så falder antallet, og det samlede antal indlagte er også aftagende,« siger Thomas Benfield.

Fortsætter den nuværende udvikling, vurderer han, at Hvidovre Hospital i løbet af februar kan komme ned på omkring 20 indlagte coronapatienter.

En opgørelse fra Region Hovedstaden af indlæggelsestiden for patienter testet positive for corona viser også, at indlæggelsestiden er steget under vinterens anden bølge og er på samme niveau som i foråret, mens den faldt markant i sensommeren og frem mod efterårsferien.