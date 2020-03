Nu skal flere testes for coronavirus.

Da sundhedsmyndighederne søndag meldte ud, at man havde skiftet strategi og fremadrettet vil teste flere og bredere for covid-19, skete der et kursskifte i kampen mod coronavirusepidemien.

For bare halvanden uge siden annoncerede myndighederne nemlig, at man kun ville teste alvorligt syge danskere.

Men strategiændringen sker med en god grund, fortæller professor og overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital Thomas Benfield.

Thomas Benfield er professor i smitsomme sygdomme og chef ved Hvidovre Hospital. Foto: Linda Kastrup Vis mere Thomas Benfield er professor i smitsomme sygdomme og chef ved Hvidovre Hospital. Foto: Linda Kastrup

»Nu synes vi, vi begynder at have den kapacitet, der skal til for, at vi kan gå bredere ud og teste flere,« fortæller han.

Da det først stod klart for myndighederne, hvor alvorlig en trussel mod sundhedsvæsenet coronavirussen kunne blive, lagde man en plan.

En plan, der handlede om at opbygge så meget kapacitet som overhovedet muligt til de kritisk syge.

Og alle ressourcer blev sat ind på at træne personale og klargøre afdelinger og udstyr.

Hospitalerne skal nu i gang med at opbygge kapacitet, så flere kan blive testet for coronavirus. Foto: Dado Ruvic Vis mere Hospitalerne skal nu i gang med at opbygge kapacitet, så flere kan blive testet for coronavirus. Foto: Dado Ruvic

»På daværende tidspunkt var det vigtigt at lave så lidt som muligt på andre områder, så vi havde ressourcerne til at klargøre afdelinger og personale,« fortæller Thomas Benfield.

Et arbejde, som hospitalerne er ved at være så langt med, at de kan begynde at se på andre vigtige opgaver.

Herunder testkapacitet.

»Det sker, fordi vi langsomt bliver bedre organiserede. Vi får langsomt et bedre overblik,« siger Thomas Benfield

Han mener, at myndighedernes strategi med først at ruste hospitalsvæsenet til at kunne håndtere et stort antal syge patienter for derefter at udbygge testkapaciteten er den eneste rigtige.

»Det har de været enormt dygtige til at vælge de rigtige strategier til indtil videre. De har hele tiden samlet informationer om, hvordan det ser ud lige nu, og handlet på det. De dygtige strateger er dem, der lægger en strategi om, når tiden er inde til det, og det er det, som sker nu,« fortæller Thomas Benfield.

Og ifølge den erfarne infektionsmediciner er der også en anden god og grund til, at sundhedsmyndighederne nu begynder at se på, hvordan man kan teste flere.

Det er et værktøj, vi får brug for, når epidemien begynder at aftage igen.

»Når vi skal til at lukke ned for epidemien igen, er det vigtigt at kunne følge med i, hvor mange der er smittet,« fortæller Thomas Benfield.

Han understreger dog, at Danmark ikke fra den ene dag til den anden pludselig kan teste alle.

»Det skal forberedes. Vi skal sikre leverancer af udstyr, der er efterspørgsel på i hele verden, og vi skal have personalet og faciliteterne til det.«