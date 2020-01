Nyt virus kan ifølge kinesiske forskere smitte fra person til person. Det gør det mere alvorligt, siger læge.

Eksperter fra Statens Serum Institut holder nøje øje med meldinger fra Kina om, at et nyt virus kan smitte fra menneske til menneske.

- Tidligere fik vi at vide, at det kun var personer, der havde besøgt bestemte markeder, der var blevet smittet, formentlig ved kontakt til dyr.

- Men hvis det viser sig, at virus kan smitte fra menneske til menneske, ændrer det sagen og gør det mere alvorligt, siger overlæge og virusforsker Anders Fomsgaard fra Statens Serum Institut.

Det nye virus er blevet sat i forbindelse med et skaldyrsmarked i den kinesiske millionby Wuhan.

Tre kinesere er døde, og 218 andre har fået lungebetændelse af det hidtil ukendte virus.

Det nye virus har fået stor opmærksomhed, fordi det minder om virusset Sars, som i 2002 og 2003 kostede næsten 650 personer livet i Kina og Hongkong.

- Vi har jo minderne fra Sars om, hvordan det kunne smitte til 21 lande på tre uger.

- Og vi har kinesisk nytår for tiden, hvor der er tradition for, at kineserne rejser både indenrigs og internationalt.

- Hvis syge mennesker kan rejse ud og smitte andre, så har vi jo i denne globale verden en migration af kinesere, der kan sprede sygdommen. Det er en ganske ubehagelig tanke, siger Anders Fomsgaard.

Det er kinesiske forskere fra landets nationale sundhedskommission, der ifølge nyhedsbureauet AFP har været ude med meldingen om, at virusset kan smitte mellem mennesker.

Anders Fomsgaard afventer, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) be- eller afkræfter meldingerne.

Det ventes at ske på et hasteindkaldt møde i organisationen onsdag.

Afhængig af mødets konklusioner kan det muligvis ændre på anbefalingerne til folk, der rejser til Kina.

- Indtil nu har vi sagt, at man nok skal holde sig fra madmarkeder, da man endnu ikke har identificeret, hvilken dyreart det her virus kommer fra.

- Det kan være markedet i Wuhan, men muligvis også andre markeder, der kan have dyr.

- Men hvis det viser sig, at det kan smitte fra menneske til menneske, kan det være noget med at holde sig fra tætte forsamlinger, busser og tog, siger Anders Fomsgaard.

Også i Norge følges situationen tæt.

- Videre spredning af virus vil ikke være uventet, og vi må være forberedt på, at der også kan komme smittede personer til Norge, siger seniorrådgiver Ragnhild Tønnesen fra Folkehelseinstituttet ifølge nyhedsbureauet NTB i en pressemeddelelse.

Lufthavne i flere lande har indført screening af passagerer fra Wuhan.

Det gælder blandt andet Sydneys internationale lufthavn.

I Københavns Lufthavn er der på nuværende tidspunkt ikke iværksat screening af passagerer fra Kina.

- Hvis vurderingen er, at der skal tages foranstaltninger, gør vi det i samarbejde med myndighederne og flyselskaberne, siger presserådgiver Maria Noel.

/ritzau/