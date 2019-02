Børn og unge med astma og dårlige lunger bør ikke opholde sig i samme rum som rygere af e-cigaretter.

Sådan lyder advarslen fra Charlotta Pisinger, klinisk professor i tobaksforebyggelse ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Ordene falder i forbindelse med ny amerikansk forskning, som viser, at passiv rygning fra e-cigaretter kan være sundhesskadeligt at indhalere.

For ligesom almindelig rygning er skadelig, kan der også være en risiko ved dampen fra e-cigaretter.

»Jeg mener, det er relevant at informere om, at hvis man har astma, KOL eller generelt dårlige lunger, bør man ikke være i lokaler, hvor der bliver dampet – præcis som man ikke bør opholde sig i samme rum som rygere. For lungerne har ganske enkelt ikke godt af dampen fra e-cigaretterne,« forklarer hun til det medicinske tidsskrift Propatienter.

Er e-cigaretter skadelige? Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke brug af e-cigaretter. Der er usikkerhed omkring de helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter på lang sigt, hvorfor Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler brugen af dem. Det er dog en konkret anbefaling, at man IKKE bruger e-cigaretter indendørs eller i nærheden af børn og gravide. Kontakt Giftlinjen på telefon 82 12 12 12 eller tag på skadestuen hvis du eller et barn ved et uheld indtager e-væske. Symptomer på nikotinforgiftning er bl.a. ildebefindende og opkastning. KILDE: Sundhedsstyrelsen

Undersøgelsen, som oprindeligt er offentliggjort i tidsskriftet Chest Journal, har fokus på børn og unge med astma.

Ifølge Charlotta Pisinger viser resultaterne, at hvis en astmatiker opholder sig i samme rum eller i en bil med nogen, der ryger e-cigaretter, øges risikoen for et astmaanfald med 27 procent.

Det er dermed en øget risiko for forværring af astma hos de omkring 250.000-300.000 danskere med diagnosen astma.

Som undersøgelsen også viser, påpeger Charlotte Pisinger, at især børn og unge er udsatte for dampene, da deres luftveje er sarte.

Resultaterne af den nye undersøgelser kalder professoren for 'foruroligende' og argumenterer for, at tallene kan konverteres til danske forhold.

Den amerikanske undersøgelse Foretaget i 2016 blandt mere end 10.000 børn og unge i alderen 11-17 år, som har angivet, at de er astmatike. Undersøgelsen er foretaget blandt børn og unge i 67 amter i Florida, USA.

I Danmark bruger fem procent af den voksne befolkning e-cigaretter dagligt, ugentligt eller sjældnere, mens tallene er større blandt børn og unge, viser tal fra 2018 fra Kræftens Bekæmpelse.

Trods sin advarsel om dampene fra e-cigaretter mener Charlotte Pisinger alligevel, at det kræver videre forskning, før der kan laves genrelle anbefalinger på området.