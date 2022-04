Solen skinner, og det er med at nyde den, mens den er her. Og er der nogen, der forstår at gøre det, så er det børnene.

Når sommersæsonen er over os, så strømmer børn ud for at nyde det gode vejr, og det er der mange gode aspekter i. Men der sker desværre også uheld, når børnefamilierne kommer på græs.

Og synderen er de populære trampoliner.

Især børn er stadig for overmodige, når det gælder leg på trampolinen, og det resulterer i faldulykker, der i de værste tilfælde giver alvorlige knoglebrud.

Hvert år kommer tusinder af danskere – fortrinsvis børn i 5-9 årsalderen – til skade under hopperiet.

Det skriver Region Midtjylland på sin hjemmeside.

Her fortæller overlæge Gerhard Teichert fra Hospitalsenheden Horsens' akutafdeling, hvordan de på hospitalets akutmodtagelse oplever tendensen, der afspejles i hele landet.

»Det er altid værst i starten af sæsonen. Når trampolinerne kommer frem, er der en bølge af uheld i april og maj. Når skoleeleverne så får sommerferie, kommer der igen flere skader – især i starten af ferien. Skaderne kommer hen på eftermiddagen og fra klokken 18 til 20,« siger Gerhardt Teichert.

I sommerperioden på afdelingen i Horsens er en daglig oplevelse at se børn med skader efter trampolinuheld, der betyder brud på arme. Skader, er kan betyde en operation, fortæller overlægen.

»På små arme giver det let grimme brud, siger Gerhardt Teichert, der synes, at det er irriterende, at der ikke er flere, som bruger beskyttelsesnet.«

»Disse net kan virkelig hjælpe, så trampolinerne burde ikke sælges uden. Nogen graver dem ned, men børn, der springer to meter op, ryger ofte ud over kanten, og så brækker albuen alligevel. Vi har selv en trampolin med net derhjemme og har i mere end 8 år ikke haft en eneste skade,« siger han.