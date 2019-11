Sjælland er ramt af et fnatudbrud.

Således lyder vurderingen fra Gregor Jemec, der er ledende overlæge ved dermatologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital. Han forklarer:

»Vi mærker, at der er en jævn strøm af patienter, som kommer til udredning eller har mistanke om fnat,« fortæller han og fortsætter:

»Jeg kan ikke give et præcist tal på det, men det er flere, end der har været førhen. Det er jo en sygdom, der kommer i epidemier.«

Gode råd - Sådan undgår du fnat Fnat er en hudsygdom, som skyldes scabiesmider (fnatmider), der graver gange i huden og lægger æg. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl, og få afklaret, om du er smittet, samt hvordan du skal behandles.

Typisk behandles fnat med creme. I svære tilfælde med tabletter.

Vær omhyggelig med hænderne. Fnatmiderne sidder ofte mellem fingrene.

Smør hænderne med cremen igen, hvis du har vasket dem inden for otte til 12 timer.

Vask alt, hvad der kan vaskes, ved 60 grader.

Dyner, hovedpuder, uldne tæpper med mere kan puttes i lukkede plasticposer i tre døgn.

Isolér alle genstande, der kan være smittet med fnat, fra kontakt med mennesker i to til tre døgn ved stuetemperatur.

Ved korrekt og hurtig behandling forsvinder symptomerne i løbet af en til tre uger. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Denne epidemi er dog på vej retur, lyder det fra Gregor Jemec, der altså vurderer, at man nu har set toppen af udbruddet.

Men det er svært at konkluderer: Ligesom det også er svært at konkludere, om udbruddet også er gældende i resten af det danske kongerige.

Man overvåger nemlig ikke den kløende hudsygdom på samme måde, som man overvåger andre sygdomme. Det fortæller overlæge på Statens Serum Institut Brian Kristensen:

»Vi ved ikke meget om forekomsten af fnat, da det ikke er en underretningspligtig sygdom, og forekomsten opgøres derfor ikke systematisk,« fortæller han og fortsætter:

»Fnat er trods alt - selvom det er generende for den enkelte - ikke en livstruende sygdom.«

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister viser dog, at der siden 2016 har været en firedobling i antallet af ambulante besøg på sygehusene, hvor fnat har været årsagen.

I 2016 var der således 520 fnat-relaterede besøg, mens tallet var steget til 2000 i 2018.

Selvom det er uvist, om der er tale om et decideret landsdækkende udbrud, lød det i sidste uge, at apoteker landet over var løbet tør for netop behandling mod fnat - tabletterne Stromectol.