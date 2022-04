Det vælter ind med opkald til banker og kommunernes borgerservice fra folk, der har spørgsmål om det nye MitID.

30. juni skal vi alle sammen være flyttet fra NemID til MitID, men overgangen giver problemer for mange, skriver mediet FinansWatch.

Derfor ringer tusindvis af danskere ind for at få hjælp, fortæller Michael Busk-Jepsen, der er digitaliseringdirektør hos Finans Danmark.

»For mange bankkunder går overgangen nemt og smidigt. Men vores medlemmer (bankerne, red.) har ligesom Borgerservice også oplevet et stort behov for hjælp og support. Bankerne oplever i størrelsesordenen 25-50.000 telefonkald om ugen med det nuværende tempo. Det er klart, at det lægger beslag på en række ressourcer ude i bankerne, ligesom man har måttet mande op,« siger han til Finance Watch.

Indtil videre er halvdelen af brugerne flyttet til MitID, og for at nå deadlinen sidst i juni skal der flyttes omkring 150.000 om ugen.

Ifølge Michael Busk-Jepsen holder tidsplanen indtil videre, selvom han medgiver, at medarbejderne i både banker og borgerservice er pressede.

Medarbejderne i Borgerservice skal udover spørgsmålene om MitID også håndtere spørgsmål om afstemningen om EU-forbeholdet 1. juni og de mange ukrainske flygtninge.

Digitaliseringsdirektøren oplyser, at bankerne står klar til at hjælpe de kunder, der måtte have brug for det.

Mange kan klare det selv, men har man ikke mulighed for det, er man velkommen til at henvende sig til Borgersevice, tilføjer han.