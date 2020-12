Mange respiratorer doneres væk, da Danmark ikke har brug for dem. Nødvendig krigsomkostning, siger professor.

Da coronapandemien ramte Danmark i foråret, købte Region Hovedstaden 234 respiratorer og 42 transportrespiratorer til kritisk syge coronapatienter, for at undgå at sygehusenes nødberedskab brød sammen.

Dog blev der ikke brug for alle respiratorerne, så nu doneres 150 respiratorer til en værdi af 90.000-250.000 kroner stykket til Albanien og Ukraine, som har mere brug for dem.

Det oplyser Region Hovedstaden til Berlingske.

Carsten Nørgaard, vicedirektør i Center for IT, Medico og Telefoni i Region Hovedstaden, fremhæver over for avisen, at Region Hovedstaden i foråret, som alle andre, stod i en vanskelig indkøbssituation.

Behovet for respiratorer var ukendt. Indkøbsmulighederne på markedet var desuden vanskelige på grund af en global efterspørgsel, og markedet var præget af "delleverancer og usikre leverancedatoer".

Derfor valgte regionen at afgive den store ordre på den måde, oplyser Carsten Nørgaard til Berlingske.

Samtidig var der frygt for et enormt rykind af patienter på intensivafdelingerne, ligesom at man hørte historier fra Italien om læger, der måtte vælge mellem patienter på grund af mangel på respiratorer.

Den situation ønskede man ikke at havne i herhjemme.

Og så slemt blev det heller aldrig.

På intet tidspunkt har der været så mange kritisk syge covid-19-patienter, at sygehusene har været i nærheden af kapacitetsgrænsen.

Da epidemien toppede i begyndelsen af april, var der 153 indlagte på intensivafdelingerne - heraf var 138 i respirator.

I den aktuelle andenbølge er der i øjeblikket indlagt 38 kritisk syge coronapatienter på landets intensivafdelinger, heraf er 28 i respirator, skriver Berlingske.

Sundhedsprofessor på Syddansk Universitet (SDU) Kjeld Møller Pedersen kalder storindkøbet "krigsomkostninger".

- Vi var i krig mod en ukendt modstander. Der var panik, og vi pejlede efter et forsigtighedsprincip. De første prognoser var baseret på tal fra Wuhan (virussets epicenter i Kina, red.) og Norditalien, og dem disponerede man efter.

- Det viste sig så at være vildt uden for skiven, men det indkøb kan man ikke pege fingre ad, siger han til avisen.

