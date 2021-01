Pludselig lå Jonarsinnguaq Arqe på jorden og måtte holde sine arme beskyttende om hovedet.

»Det er forfærdeligt, at sådan noget kan ske. Og det er virkeligt skræmmende, at det bare sker ud af det blå,« siger han.

Det var natten til lørdag, at den 19-årig mand blev offer for meningsløs vold, da han alene var på vej hjem gennem Randers efter at have spillet brætspil med to venner i løbet af aftenen.

Jonarsinnguaq Arqe besluttede sig for at spadsere de 3-4 kilometer hjem, og undervejs mødte han to andre »unge fyre, som spurgte efter cigaretter. Dem fulgtes han med i et kort stykke tid. De gik sammen ind på en Circle K-tankstation, men efterfølgende blev det med ét voldeligt.

Jonarsinnguaq Arqe tog et billede af sig selv på skadestuen. Foto: Privatfoto Vis mere Jonarsinnguaq Arqe tog et billede af sig selv på skadestuen. Foto: Privatfoto

»De skubbede til mig, så jeg faldt, og så begyndte de at sparke mig i hovedet. I begyndelsen beskyttede jeg også min krop, men så mærkede jeg, at de kun sparkede mig i hovedet, og så beskyttede jeg kun det,« fortæller Jonarsinnguaq Arqe, der også kun kaldes Jonars:

»Lige pludselig kunne jeg så mærke, at der ikke var nogen, der sparkede. Jeg kiggede op så, at de var på vej væk.«

Det var overstået lige så hurtigt, som det begyndte dér kl 1 om natten. Efterfølgende anmeldte Jonarsinnguaq Arqe det til politiet og kom på skadestuen. Han har fået en masse sår og skrammer i ansigtet, og næsen er muligvis brækket, hvilket en yderligere undersøgelse skal fastslå. Den har været følelsesløs lige siden overfaldet.

Østjyllands Politi bekræfter over for B.T., at man har fået anmeldelsen. Og her ser man det som »helt umotiveret overfald uden forudgående konfrontation« – som der »heldigvis er langt imellem« i Randers. Lyder det.

Såret under næsen er blevet ved med at bløde siden overfaldet. Foto: Privatfoto Vis mere Såret under næsen er blevet ved med at bløde siden overfaldet. Foto: Privatfoto

Jonarsinnguaq Arqe er født og opvokset i Grønland, men har boet i næsten to år i Randers. Han har aldrig før tænkt over, at han skulle være utryg ved at bevæge sig rundt i byen efter mørkets frembrud – men det har allerede ændret sig.

»Normalt er jeg en meget social person, der godt kan lige at tale med andre mennesker. Det er hyggeligt at snakke, og jeg har aldrig tænkt over, at jeg skulle være bange for andre mennesker om natten.,« siger han.

Men allerede søndag eftermiddag ramte det ham, da han var ude og handle, lige efter at dets var blevet mørkt. Det påvirkede ham på flere måder.

For det første fravalgte han mod sædvanen at gå turen på 20 minutter hjem. I stedet ventede han en halv time på næste bus.

Sådan så Jonarsinnguaq Arqe ud, efter at han var kommet hjem og havde vasket sig. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan så Jonarsinnguaq Arqe ud, efter at han var kommet hjem og havde vasket sig. Foto: Privatfoto

»Og mens jeg ventede på busterminalen så jeg fire unge mennesker, der væltede en skraldespand, og så blev jeg pludselig virkelig bange. Mit hjerte begyndte at banke hurtigt, og jeg gik lidt væk fra dem. Jeg måtte ringe til en ven og fortælle ham, at jeg var skidebange. Det tager desværre nok et stykke tid, inden det er ovre igen,« siger Jonarsinnguaq Arqe.

Derfor har han også valgt at dele sin oplevelser i den lukkede Facebookgruppe 'Facebook Randers', hvor han kommer med en opfordring til andre unge: »Pas på, når I går hjem om natten.«

Og her har han desuden fundet overvældende han støtte i de reaktioner, han her har fået efterfølgende.

»Jeg har fået så meget støtte af mange forskellige mennesker. De har ringet og har sendt søde beskeder. Og det er endda nået helt til Grønland, selv om det kun har været delt her i Randers. Det har været dejligt at mærke, at så mange har vist mig sympati,« siger Jonarsinnguaq Arqe.

Politiet har ikke foretaget nogle anholdelser i sagen.